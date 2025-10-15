«Счастливая семья — это не только личное дело каждого. Это концептуальная задача, которая требует целостного подхода, объединения усилий общества, государства и церкви для реализации комплекса мер, направленных на воспитание у будущего поколения уважительного отношения к институту семьи и брака.

Сегодня, на этапе формирования нового многополярного мироустройства, истинные гуманистические идеалы и традиционные ценности становятся особенно уязвимы. Поэтому нам всем вместе надо сконцентрировать усилия на данной проблематике.

Благополучная семья является оплотом семейных традиций, заботы и нравственных устоев, исторической памяти поколений, фактором стабильности и процветания государства.

Мы должны сделать все, чтобы белорусские семьи были крепкими, а дети в них росли счастливыми и здоровыми».

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь