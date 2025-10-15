−«Уже в третий раз мы собираемся в древнейшем, одном из самых любимых и посещаемых городов Беларуси — Полоцке, колыбели белорусской духовности, культуры, истоков православия на нашей земле.

Символично, что «Разговор о важном» проходит в знаковые для нас дни — День Матери и Покрова Пресвятой Богородицы, Неделю родительской любви, которая является признанием на государственном уровне важнейшей роли семьи в развитии общества.

На фоне глубокого мирового кризиса системы отношений, падения нравов, девальвации семейных ценностей Беларусь сохраняет баланс интересов разных социальных и общественных групп, религиозных конфессий и гражданских институтов.

Мы понимаем, к чему может привести характерная для современного западного общества активная пропаганда однополых браков, бездетности, осознанного одиночества и гендерных изменений — к краху всей цивилизации.

Именно поэтому в Беларуси благодаря личному участию и поддержке Президента проводится последовательная политика по сохранению и защите наших традиционных ценностей и демографической безопасности.

Как отметил уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко: «Именно благодаря… служению высоким идеалам мы успешно противостоим тем вызовам, которые перед нами ставит время. Время хаоса, войн, девальвации истинных ценностей. А истина проста: в основе любой человеческой деятельности лежат духовность и нравственность — живительные эликсиры для культуры, прочной связи поколений и традиций».

#Cчастливая_семья_Сильное_государство

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь