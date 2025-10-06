Открывая заседание экспертно-консультативного совета, Председатель Совета Республики Наталья Кочанова отметила, что в повестку заседания включены вопросы, позволяющие комплексно рассмотреть тему использования технологий искусственного интеллекта.

Из выступления:

Наталья Кочанова: искусственный интеллект становится ключевым стратегическим направлением, определяющим технологический суверенитет государств

«В последнее десятилетие мы стали свидетелями стремительного прогресса в области цифровых технологий, которые проникли во все сферы общественной жизни и подвергают их существенной трансформации.

Еще недавно возникновение технологий, превосходящих интеллектуальные возможности человека, выглядело далекой перспективой, почти фантастическим будущим, а уже сейчас это — реалии нынешнего дня. Более того, искусственный интеллект становится ключевым стратегическим направлением, определяющим технологический суверенитет государств».

«С одной стороны, искусственный интеллект открывает новые горизонты и колоссальные возможности в области коммуникаций, вычислений и промышленных технологий. Искусственный интеллект совершает прорывы в медицине, обрабатывает гигантские массивы данных в экономике и ускоряет научные открытия. Это технологии, с которыми связаны огромные ожидания по повышению качества жизни. Все ведущие страны мира стремятся совершить интеллектуальный рывок и завоевать технологическое лидерство.

С другой стороны, мы сталкиваемся с серьезными рисками: фейковые новости, синтезированные медиа, проблемы с безопасностью персональных данных, размывание этических норм. Без адекватного контроля использование технологий искусственного интеллекта может привести к лавинообразному росту вызовов для общества и государства».

