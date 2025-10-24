Вот что по этому поводу ответили в отделе записи актов гражданского состояния райисполкома:

– Танец новобрачных в загсе не является обязательным. Это исключительно личное желание и добровольный выбор молодоженов. Хотя свадебный танец – красивая традиция и часть ритуала, на который соглашаются новобрачные, оформляя свои отношения законным образом.

Но если вы хотите станцевать танец в загсе, заранее уточните у специалиста, возможно ли это технически в выбранном вами зале. Обязательно согласуйте вид танца и музыкальное сопровождение. Чаще всего молодожены выбирают медленный танец или вальс. Однако никто не запретит станцевать танго или красивый постановочный танец. Сегодня все загсы оказывают дополнительную услугу организации церемонии бракосочетания по индивидуальному сценарию.

В том случае, если вы не готовы танцевать в загсе, никто не вправе заставить вас это делать. Это ваше торжество, и оно должно быть таким, каким хотите именно вы.

Подготовила Елена БЕЛКО