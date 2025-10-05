Буда-Кошелевская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды еще раз напоминает о вреде золотарника канадского и о предусмотренных штрафах за использование его в озеленении.

Неконтролируемое распространение золотарника приводит к угнетению и полному вытеснению экосистем других растений. Изменяются местная флора и фауна. Каждый куст дает до ста тысяч семян, которые отличаются высокой всхожестью. С годами корневища начинают выделять в почву ядовитые вещества, подавляющие рост других растений.

Для остановки распространения золотарника районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает отказаться от использования этого растения в озеленении и украшении придомовых территорий, на клумбах, кладбищах, в садоводческих товариществах.

Золотарник канадский нужно обязательно скашивать до цветения и созревания семян, по мере отрастания растения до 15-20 см не менее двух раз в сезон, начиная с весны до начала цветения растений. Более эффективными методами борьбы являются химическая обработка, выкапывание либо перепашка.

В соответствии с Положением, районным планом мероприятий по ограничению распространения и численности инвазивных чужеродных растений (борщевик Сосновского, золотарник канадский, эхиноцистис лопастной, конопля посевная, мак снотворный, клен ясенелистный, робиния лжеакация) на 2025 год предусмотрено проведение землепользователями мероприятий по двукратной химической обработке эффективными гербицидами всех мест произрастания растений, распространение и численность которых подлежат регулированию.

Также Правилами благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012 №1087 (в ред. постановлений Совмина от 16.05.2025 №267), для граждан определен порядок регулирования распространения и численности борщевика Сосновского и иных видов инвазивных растений, своевременного скашивания и удаления сорных растений (п. 24.3).

За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение требований по уничтожению золотарника, выданных органами Минприроды и исполнительными комитетами, предусмотрена административная ответственность по ст. 24.1 КоАП с наложением штрафа в размере до 20 б.в. (840 руб.)

Подготовила

Елизавета МАЛАЯ