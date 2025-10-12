Синоптики прогнозируют усиление ветра, в отдельных районах в ночное время возможен снег. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





«Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможен снег. Ветер северо-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 1-7 градусов, максимальная днем — от плюс 4 до плюс 10 градусов, по юго-западу — до плюс 12», — сообщили в центре.

В понедельник, 13 октября, местами по республике ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с.