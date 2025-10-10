Вещание нового спортивного телеканала «Спорт ТВ» стартует 10 октября в 16:45. Об этом корреспонденту «СБ» рассказал глава ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко.

Решение о выведении спортивного контента из эфира СТВ в отдельный канал было продиктовано стремлением к более целенаправленной и качественной подаче спортивных трансляций. Зрители СТВ уже привыкли к тому, что спорт на Столичном телевидении частый гость. В последнее время телекомпания не раз баловала зрителей трансляциями масштабных мировых событий: футбольный ЕВРО-2024, матчи Лиги наций УЕФА, квалификационные игры к чемпионату Европы, а также поединки Лиги конференций. Однако программная концепция СТВ не предполагает регулярного присутствия спортивного контента, что и стало основанием для запуска нового проекта. «Спорт ТВ» займет свое место на 11-й кнопке у всех кабельных операторов страны. А начнется эфир 10 октября в 16:45 отборочным поединком чемпионата мира — 2026 Казахстан — Лихтенштейн.

— На протяжении последних двух лет наша телекомпания активно сотрудничала с международными спортивными федерациями, — рассказал Александр Осенко. — Телезрители видели результаты этой работы: в эфире не раз транслировались поединки мирового значения. Такой спортивный контент оказался очень востребован аудиторией. Переговоры с зарубежными партнерами были продолжены, мы собрали хороший «пул» международных спортивных соревнований, который будем показывать на территории Беларуси. Дабы не ломать сетку вещания телеканалов СТВ и РТР-Беларусь, у которых своя аудитория, было принято решение зарегистрировать новый телевизионный канал «Спорт ТВ», включив который, болельщики смогут наблюдать за крупнейшими мировыми состязаниями по футболу, теннису, плаванию, гандболу и многим другим видам спорта. Постараемся охватить всю наиболее значимую мировую спортивную повестку.

Более подробно о работе «Спорт ТВ», планах, целях и задачах спортивного телеканала вы сможете прочитать в «СБ. Неделя» в эту субботу.

sb.by