С темой «Подвигу народа жить в веках. К 80-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне» перед жителями выступила главный специалист районного Совета депутатов Вероника Ацаева. Она рассказала о зверствах, которые фашисты творили на белорусской земле, о том, насколько важно об этом не забывать и беречь мир. Особенно это актуально в нынешнее время, когда в странах Западной Европы пытаются переписать историю, уменьшив значимость вклада народов СССР в победу над фашизмом. Поэтому белорусам сегодня необходимо быть единым народом, сплоченной нацией, чтобы не допустить повторения тех страшных событий, через которые прошла наша республика.

В ходе встречи Сергей Халдай остановился на вопросах благоустройства и напомнил о реализации на территории района Указа № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами». В рамках данного нормативного документа проводится снос ветхого и пустующего жилья. А освобожденные земельные участки вовлекаются в сельхозоборот, передаются в лесхоз, или реализуются физическим и юридическим лицам. И в этом плане Морозовичский сельсовет является лидером. По словам председателя сельисполкома Аллы Братиковой, в текущем году уже снесено 32 дома.

В развитие темы Сергей Халдай проинформировал присутствующих о проведении в октябре текущего года значимых мероприятий – Единого дня озеленения (пройдет в Беларуси 11 октября), республиканской акции «Дай лесу новае жыццё» (с 11 по 31 октября), республиканского субботника, запланированного на 25 октября. Сергей Анатольевич призвал жителей проявить гражданскую позицию и принять активное участие в работах по благоустройству малой Родины.

Вопросы, с которыми сельчане обратились к главе депутатского корпуса района, касались состояния дороги и освещения по ул. Садовой в н.п. Морозовичи, благоустройства территории на гражданском кладбище. На вопросы, связанные с водопользованием, ответил начальник цеха ЖКХ Буда-Кошелевского района филиала «Жлобинводоканал» КПУП «Гомельводоканал» Игорь Минов. Для рассмотрения некоторых из обозначенных тем по окончании встречи был совершен выезд на места.



Евгений Коновалов

Фото автора