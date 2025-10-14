На территории района с 6 по 10 октября было проведено специальное комплексное мероприятие «Арсенал», целью которого являлись предупреждение и пресечение правонарушений в сфере оборота оружия.

В результате проведенных мероприятий из оборота выведено 5 единиц гладкоствольного охотничьего оружия, из которых 3 охотничьих ружья не были зарегистрированы в установленном порядке в ОВД. Изъято 17 боеприпасов хранившихся у граждан, не имеющих соответствующего разрешения ОВД. В отношении двух жителей района, незаконно хранивших по месту жительства огнестрельное охотничье оружие и боеприпасы к нему, начат административный процесс по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства, регламентирующего оборот оружия и боеприпасов.

По информации старшего инспектора по РР ООПП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома майора милиции Сергея Мелещенко