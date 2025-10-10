Учитывая важность и актуальность заявленных тем, на встречу были приглашены активисты районного отделения партии «Белая Русь», педагоги, учащиеся.

Заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, останавливаясь на функционировании отраслей народного хозяйства в текущем году, отметил, что в районе активно продвигаются инвестиции, завершена реализация двух проектов в рамках поручения Президента «Один район – один проект», показатель по номинально начисленной средней заработной плате превысил 2000 руб. Динамично развивается экспортный потенциал: за 9 месяцев предприятия-экспортеры перешагнули планку в 110 млн. долларов.

Безусловно, свою лепту в устойчивое экономическое развитие регионов вносят и конструктивные политические силы Беларуси – партии и общественные объединения. В этой части заместитель председателя районного отделения партии «Белая Русь» Татьяна Чечко рассказала о целях и задачах партии, обозначила роль молодежи в обществе. Благодаря вовлечению в молодежное движение представители молодого поколения сегодня могут влиять на общественные процессы и предлагать свои варианты решений, отвечающие вызовам современности. Ведь гармоничное и устойчивое развитие любого региона возможно, если в нем учитываются голоса и идеи молодежи.

Неслучайно сегодня в Белорусской партии «Белая Русь» набирает силу молодежное движение «Искра». Оно является внутрипартийным объединением, действующим в рамках Программы Белорусской партии «Белая Русь», следует национальным интересам Республики Беларусь, интересам партии, членов движения и представляемой движением молодежи нашей страны. «Искра» объединяет на добровольных началах граждан Республики Беларусь от 14 до 31 года и способствует реализации государственной молодежной политики, развитию молодежной политической культуры, формированию и выражению политической воли молодежи.

В развитие темы Артем Гришай отметил, что сегодня важно видеть не просто лидеров среди молодежи в профессиональном плане, но и тех молодых людей, у кого есть определенные задатки, кто видит себя полезным в реализации общественных инициатив. Именно они должны стать первыми помощниками руководителям отделений партии «Белая Русь» по всей стране, быть проводниками идей, предложений от молодежи на местах.

В ходе встречи поступило предложение признать членами молодежного движения «Искра» от Буда-Кошелевского районного отделения партии председателя Уваровичского сельисполкома, Совета депутатов, члена Совета районного отделения партии «Белая Русь» Виталия Пантелеенко и учителя истории и обществоведения СШ №1 г.Буда-Кошелево, члена районного отделения партии «Белая Русь» Станислава Сильченко.

Приводя примеры реализованных в районе акций и проектов, Артем Гришай призвал педагогов и учащихся колледжа также не оставаться в стороне и предлагать креативные и перспективные идеи, которые можно реализовать совместно с районным отделением партии «Белая Русь» и другими общественными объединениями района.

Говорили на встрече о значимости среднего специального образования в качестве стартовой площадки для дальнейшего профессионального роста, кадрового потенциала в сельскохозяйственной отрасли, предстоящей реализации на базе аграрно-технического колледжа новых проектов и инициатив.