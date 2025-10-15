По данным ВОЗ, 50-80% населения инфицировано вирусом папилломы человека (далее-ВПЧ), у подавляющего большинства людей инфекция протекает бессимптомно, а у 5-10 % зараженных имеются симптомы заболевания. Для женщин наиболее опасен переход инфекции в хроническую форму. При этом все женщины подвержены риску формирования предраковых поражений из-за хронической формы инфекции ВПЧ и переходу предраковых состояний в инвазивный рак шейки матки (если иммунитет справляется с инфекций – то через 15-20 лет, если нет — то через 5-10 лет).Вакцинация против ВПЧ в Европейских странах внедрена еще с нулевых годов. Так, например, в Шотландии в 2008 г. охватили вакцинацией 92% девочек-подростков 12-13 лет, а также проводили вакцинацию девочек старших возрастных групп против ВПЧ 16 и 18 типов, что привело к беспрецедентному снижению циркуляции этих типов вирусов.

Для вакцинации против вируса папилломы человека девочек 11 летнего возраста в Республике Беларусь в 2025 году используется бивалентная вакцина, коммерческое название: Цеколин, производства КНР, которая предназначена для профилактики ВПЧ 16 и 18 типов, наиболее часто приводящих к развитию онкологической патологии. Вакцина используется с 2019 года, в т.ч. в 2024 году препарат получил одобрение Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США. 12 стран применяют вакцину для профилактики онкологии с помощью вакцины Цеколин, в т.ч КНР, Таиланд, Казахстан. Описание вакцины: вакцина Цеколин не содержит живых биологических продуктов (вирусов) и вирусной ДНК; в ее состав входят частицы, состоящие из белка оболочки вирусов ВПЧ 16 и 18 типов; этот белок является пусковым фактором для выработки иммунного ответа организма.

Как и в случае с другими вакцинами для выработки иммунитета понадобится 4 недели. Количество вырабатываемых антител после вакцинации значительно больше, чем после перенесенного заболевания. После прививки могут возникнуть местные реакции, которые возникают часто: боль, покраснение и отечность в месте введения вакцины; общие реакции, которые возникают значительно реже: головная боль, утомляемость, лихорадка до 38ºC, чувство тошноты, боли в мышцах. Такие реакции характерны практически для всех вакцин.

Противопоказания к введению препарата Цеколин:

— гиперчувствительность к действующему веществу (веществам) или к любому из вспомогательных веществ (протеины человеческого папилломавируса, алюминия гидроксид (адъювант (вещество, используемое для усиления иммунного ответа), который используется и в других знакомых Вам вакцинах, например, АКДС), натрия хлорид (входит также в состав знакомого Вам физиологического раствора), полисорбат 80 (поверхностно-активное вещество для того, чтобы частицы вакцины не «слипались»), натрия дигидрофосфата дигидрат и динатрия гидрофосфата дигидрат (обеспечивают стабильность pH, от чего в том числе зависит качество вакцинной суспензии);

— возраст до 9 лет и старше 55 лет;

— период беременности и кормления грудью.

С осторожностью применяется у лиц с тромбоцитопенией или любыми функциональными нарушениями свертываемости крови.

Следует отложить вакцинацию в период обострения хронических заболеваний. Временным противопоказанием также является острое лихорадочное состояние (температура тела выше 38С).Наличие субфебрильной температуры тела и инфекции верхних дыхательных путей легкой степени – не являются абсолютными противопоказаниями к вакцинации.

Порядок проведения вакцинации и дозировка (для девочек 11 лет)

— вакцинация проводится двумя дозами (каждая доза по 0,5 мл.),

— интервал между вакцинациями 6 месяцев. Цеколин вводится внутримышечно в дельтовидную область плеча. Выбор возраста, в котором рекомендуется проводить вакцинацию, основан на понимании того, когда вакцина будет наиболее эффективна и вызывает наибольший иммунный ответ. Вакцина против ВПЧ-инфекции индуцирует самый сильный иммунный ответ именно в рекомендованном возрасте, поэтому курс вакцинации состоит только из двух доз.

Районный педиатр Лозко М.В.