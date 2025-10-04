Аграрии РУП «Белоруснефть-Особино» приступили к уборке ценной культуры. На 3 октября убрано 684 га, намолочено 1437 тонн при средней урожайности 21 ц/га.

Соя достаточно прихотлива не только в возделывании, но и в обмолоте. Нижние стручки находятся примерно в 6-10 сантиметрах от земли: соответственно, и жатку необходимо настраивать особым способом, не так, как на зерновые. Да и скорость движения комбайна не должна быть высокой, иначе не избежать потерь. Однако эти минусы не кажутся существенными в сравнении с пользой, которую получает сельхозпредприятие от ее возделывания.

– Выращивание этой бобово-масличной культуры позволяет нам получать необходимые для приготовления комбикорма масло и соевый шрот. А еще соя – хороший предшественник для зерновых культур. Например, на площадях, на которых она ранее располагалась, мы сейчас сеем озимую пшеницу. Всего сою предстоит убрать на 1400 га, из которых 800 находятся в Буда-Кошелевском районе, 600 – в Кормянском, – отметил заместитель директора по сельскому хозяйству РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Долич.

Учитывая требования к уборке сои, это дело доверяют настоящим профессионалам, стаж которых в аграрном деле исчисляется не одним десятком лет. На сельскохозяйственном участке №2 ее обмолачивают механизаторы Сергей Козлов, Александр Панков, Александр Леонов и Дмитрий Клименков.

Сергей Козлов в сельскохозяйственной отрасли около 35 лет. В нынешнем году в РУП «Белоруснефть-Особино» весной и до уборочной кампании занимался подкормкой посевов. А во время жнива пересел на комбайн, намолотив более 2000 тонн зерна. К слову, Сергей Иванович занял третье место в районном соревновании за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2025 году среди старших комбайнеров сельскохозяйственных и иных организаций. Хлебороб – не только передовик, но и счастливый отец и дед. У него уже трое внуков! Жалеет только о том, что летом не получается уделять им много внимания, так как очень много работы в хозяйстве. Как говорит аграрий, зимой обязательно наверстает упущенное.

Александр Панков – тоже опытный механизатор, занятый в аграрном секторе уже более 25-ти лет. Он намолотил во время уборочной кампании более 2000 тонн зерна. А в прошлом году стал победителем районного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур среди старших комбайнеров.

– Сою убирать непросто, но интересно, – говорит механизатор. – Мой комбайн оборудован специальной жаткой для ее уборки. Она отличается от обычных тем, что имеет гибкий режущий аппарат, или «плавающий нож», который буквально копирует рельеф почвы. За счет этого вероятность потерь зерна сводится к минимуму.

Александр Панков с детства привык к труду. Хозяйство у родителей было большое – огород, коровы, свиньи. С отцом заготавливал сено и овощи для домашних животных. Так что большими объемами работ его точно не испугать. Когда он после армии пришел в сельхозпредприятие, то знал, что будет управлять трактором и комбайном. Знание техники позволяет ему ежегодно быть в числе лучших на уборке зерновых культур.

Александр Леонов и Дмитрий Клименков во время жатвы работали в одном экипаже. Они также намолотили более 2000 тонн зерна. Оба имеют за плечами солидный опыт работы в сельском хозяйстве, поэтому такому результату они не удивляются. Этот год оба механизатора запомнят еще и потому, что стали третьими в областных соревнованиях по установлению рекорда по намолоту на зерноуборочном комбайне GS1218 (КЗС-1218).

– Нам с Сашей понравилось участвовать в этом состязании – отмечает Дмитрий Клименков. – Конечно, третье место с намолотом более 180 тонн зерна за 8 часов – это хорошо. Но после соревнований у нас появилась уверенность, что мы можем показать лучший результат. И если в следующем году будут проводиться такие состязания, то будем рады снова в них поучаствовать.

Евгений Коновалов

Фото автора