РУП «Белтелеком» с 6 октября повышает тарифы на услуги по зарядке аккумуляторных батарей электромобилей (Evika!) для физических и юридических лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

За 1 кВт.ч зарядки переменным током физлица теперь должны заплатить Br0,47, а юрлица и ИП — Br0,39. Тарифы на постоянный ток выше — Br0,63 и Br0,53 за 1 кВт.ч для физлиц и юрлиц соответственно.

Также с 6 октября 2025 года вводится новый тариф «Занятие зарядного порта после окончания заряда». В период с 8.00 до 22.00 будет взиматься дополнительная плата за нахождение электромобиля на парковочном месте зарядной станции спустя 30 минут после завершения зарядной сессии. Такая мера призвана стимулировать водителей своевременно освобождать порты, что позволит сократить время ожидания и повысить пропускную способность станций для всех пользователей. За каждую минуту простоя с физлиц будут брать Br0,05, а с юрлиц и ИП — Br0,04.