Председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай на базе Кривского сельисполкома провел выездное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

В начале заседания Сергей Халдай обозначил цель мероприятия: оказать приглашенным лицам, не занятым в экономике, содействие в трудоустройстве, а также ответить на интересующие их вопросы. Заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ольга Лукашенко проинформировала о мерах содействия в трудоустройстве, об имеющихся вакансиях, а также о том, какие последствия могут быть в будущем для неработающих граждан.

По теме безопасности жизнедеятельности выступил заместитель начальника РОЧС Сергей Козлов. Он проинформировал присутствующих о мерах пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать, рассказал о профилактических мероприятиях, способствующих предупреждению пожаров, и продемонстрировал тематический фильм.

В заседании комиссии также приняли участие начальник ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Александр Мисников и главный врач Буда-Кошелевской ЦРБ Станислав Крылатов. Они общались с неработающими гражданами, разъяснили проблемные вопросы по своей служебной деятельности.

В ходе заседания присутствующим, проживающим на территории Кривского сельсовета, было оказано содействие в трудоустройстве. В частности, им предложены вакансии в ОАО «Гомельлен» и КСУП «Кривск» и доведена информация по имеющимся вакансиям в организациях района.

Евгений Коновалов

Фото автора