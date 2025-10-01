Октябрь в Беларуси объявлен месяцем образовательного туризма, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

«Беларусь — страна с богатейшим историко-культурным наследием и уникальными природными сокровищами, распахнувшая свои двери для развития самых разных видов туризма, и образовательный — не исключение. Наравне с другими направлениями, с 2023 года он официально выделен как самостоятельный вид. Это не просто путешествие, а увлекательное погружение в мир знаний, призванное обучать, развивать и воспитывать, обогащая внутренний мир человека. Это и организация, и сопровождение такого познавательного приключения. К этому виду можно отнести и работу с иностранными студентами, их привлечение и организацию знакомства со страной, а также со спецификой изучаемых ими предметов в рамках образовательных экскурсий», — рассказали в Национальном агентстве по туризму.

Специалисты отметили, что образовательный туризм благодаря активной поддержке и грамотной координации со стороны республиканских органов государственного управления набирает все большую популярность во всех уголках страны. Образовательный туризм органично интегрируется с различными направлениями: историко-культурным, религиозным, промышленным и активным.

Успешно зарекомендовавшая себя практика посвящения каждого месяца определенному виду туризма, инициированная Министерством спорта и туризма, продолжается уже второй год. В январе 2024 года впервые был проведен месяц образовательного туризма, в рамках которого по всей стране состоялось 381 мероприятие, собравшее более 56 тыс. участников. В 2025 году в месяц образовательного туризма организуются образовательные семинары, пресс-конференции, круглые столы, мастер-классы, экскурсии.

Для профессионалов отрасли создан информационный портал Национального агентства по туризму belarustourism.by, а для широкой аудитории — официальный туристический портал Беларуси belarus.travel. Этот ресурс, оснащенный удобным маршрутизатором, позволяет каждому туристу самостоятельно спланировать индивидуальное путешествие, учитывая собственные предпочтения.

На belarus.travel в разделе «Достопримечательности» представлены объекты в разрезе всех видов туризма, включая образовательный. Здесь можно найти подробную информацию об учреждениях образования, которые предлагают обучение в сфере туризма и гостеприимства. Для дальнейшего развития образовательного туризма и повышения качества экскурсионного обслуживания Министерство спорта и туризма и Национальное агентство по туризму проводят масштабную работу по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Значительный вклад в развитие образовательного туризма вносят туристические информационные центры(ТИЦ). С целью продвижения регионального туристического потенциала и создания привлекательных туристических продуктов создано 44 таких центра, и в 2025 году продолжается открытие ТИЦ. Эти учреждения уже сегодня готовы к тесному сотрудничеству с образовательными организациями. Разрабатываются титульные маршруты туристических путешествий.

В последние годы отмечается значительно возросший спрос на организацию путешествий и экскурсий белорусских граждан внутри своей страны. Все больше белорусов стремятся путешествовать по родной земле, открывая для себя ее историю, культуру и природные красоты.