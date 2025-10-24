В середине осени, а точнее 24 октября, отмечается День Организации Объединенных Наций. Именно в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН. Сегодня организация отмечает свое 80-летие, и это еще один повод оглянуться назад и поразмыслить не столько о том, что сделано, сколько о том, что еще предстоит сделать. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступал с трибуны ООН в Нью-Йорке, пожалуй, в самые сложные периоды для мирового сообщества. И каждый раз глава государства предпочитал не замусоливать существующие проблемы, а открыто и честно высказывать свое мнение, даже если оно кому-то и не нравилось. Давайте вспомним, о чем предупреждал Александр Лукашенко с главной мировой трибуны и какие слова белорусского Президента даже спустя 30 лет не теряют своей актуальности.

1995 ГОД. «ГЛАВНОЕ — НЕ ДОПУСТИТЬ НОВОГО РАСКОЛА»

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1995 года было по-особенному торжественным. Организация отмечала свой полувековой юбилей и в то же время находилась на распутье — быть или не быть. Беларусь, всего четыре года назад ставшая независимым государством и тем не менее входившая в число стран — учредителей ООН, ни капли не сомневалась: учреждение Организации Объединенных Наций было историческим решением.

О роли ООН и проблемах человечества

«Идея создания организации, способной обеспечить безопасность всех народов, вызрела в горниле Второй мировой войны. По истечении полувека мы без всяких сомнений можем сказать, что учреждение Организации Объединенных Наций было поистине историческим решением. Предотвращение ядерной катастрофы, крушение колониальной системы, ликвидация апартеида, невиданный взлет человеческого гения в науке и технике — все это было достигнуто в значительной мере благодаря организации, 50-летие которой мы отмечаем сегодня», — заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем Президент Беларуси с сожалением отметил, что на пороге третьего тысячелетия мир все еще обременен грузом проблем, характерных для прошлого. Войны и вооруженные конфликты в различных регионах, терроризм и иные виды преступности, экологические катастрофы, нищета и голод и многое другое угрожают будущему человечества.

«Только Организация Объединенных Наций — универсальная организация, учитывающая интересы всех народов Земли, — способна объединить усилия сообщества государств в решении этих проблем. Мы не можем согласиться с теми, кто ставит под сомнение роль Организации Объединенных Наций в будущем мире. Мой народ не приемлет саму мысль о возможной смерти Организации Объединенных Наций, о которой сегодня здесь говорили. Если бы мы это допустили, то это было бы преступлением со стороны нашего поколения лидеров перед теми, кто 50 лет тому назад победил фашизм, создал этот уникальный механизм обеспечения мира», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко был уверен, что для человечества, совершившего столько великих открытий, вопрос, как сделать ООН более эффективной и как найти для этого деньги, не является неразрешимой задачей. Организация показала свою жизнеспособность в условиях холодной войны и блокового противостояния. «Сейчас она должна подтвердить эффективность своей деятельности в многополюсном мире. Главное — не допустить нового раскола мира», — призвал белорусский лидер.

О непредсказуемых последствиях

И уже тогда, 30 лет назад, Президент Беларуси предупреждал: расширение НАТО чревато непредсказуемыми последствиями для будущего Европы.

«Я твердо убежден, что на пороге третьего тысячелетия надо думать не о расширении военно-политических союзов, не о размещении ядерного оружия и не об увеличении военных арсеналов. Наоборот, мы должны стремиться устранить саму возможность возникновения войн, уменьшить или вообще уничтожить запасы ядерного оружия», — заявил Александр Лукашенко.

И Беларусь имела право говорить об этом в полный голос. Республика стала первым в истории государством, которое добровольно и без всяких условий отказалось от ядерного оружия. К сожалению, страна оказалась в парадоксальной ситуации, когда приверженность идеям разоружения создала для нее серьезные экономические трудности. Беларусь была вынуждена отвлекать средства, предусмотренные для выполнения социальных программ, на уничтожение оружия, которое накапливалось на ее территории во время блокового противостояния.

Время показало, что слова белорусского лидера были в определенном смысле пророческими. Того, что сегодня происходит на Европейском континенте, уж точно никто не ожидал. Может быть, Североатлантическому альянсу, созданному в целях защиты Европы от возможной угрозы советской экспансии, еще в 1990-е годы следовало бы не то что отказаться от планов расширения на восток (как будто бы он сам готовился к оккупации постсоветского пространства), а гордо уйти в небытие, пафосно заявив о достойном выполнении своей миссии?

О новой интеграции на постсоветском пространстве

Выступая на заседании Генассамблеи ООН в 1995 году, Александр Лукашенко высказался и об углублении социально-экономических проблем в различных регионах и расколе мира на бедные и богатые страны. «Острейший социально-экономический кризис охватил сейчас новые независимые государства. Разрыв по-живому веками складывавшихся отношений между народами не принес и не мог принести никому пользы. Поэтому не надо удивляться и тем более опасаться намечающихся сейчас интеграционных процессов. Сближение братских народов — это объединение усилий для решения общих проблем, а не угроза чьей бы то ни было безопасности и интересам», — сказал Президент Беларуси о постсоветском пространстве.

Александр Лукашенко подытожил, что новые угрозы, с которыми сталкивается человечество в конце XX века, народы не смогут предотвратить, если не откажутся от национального эгоизма. Крупные государства, по его словам, должны думать не о диктате, не о подчинении других стран своему влиянию, а о лидерстве в решении проблем, стоящих перед человечеством. И наилучшим инструментом согласования интересов всех народов, заявил белорусский лидер, остается, даже если кому-то это не нравится, Организация Объединенных Наций.

2000 ГОД. «НАШИ ГРАНИЦЫ — ЭТО ГРАНИЦЫ МИРА И СОТРУДНИЧЕСТВА»

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 году вошло в историю как Саммит тысячелетия. Изменилась ли ситуация в мире спустя пять лет? Да, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Поэтому при всем многообразии стоящих перед человечеством целей главным предназначением ООН по-прежнему оставалось обеспечение международного мира и безопасности.





О военных конфликтах и попытках диктовать чужую волю



«Пока, к сожалению, Организация Объединенных Наций не в полной мере справляется с задачей предотвращения агрессии и вооруженных конфликтов. Случаи применения вооруженной силы в обход Совета Безопасности Организации Объединенных Наций не решили ни одного вопроса, а только усугубили существующие проблемы. Беларусь исходит из того, что в XXI веке вооруженная сила не может быть законным инструментом международной политики», — заявил Александр Лукашенко, выступая с трибуны ООН.

Центральным вопросом Саммита тысячелетия стала проблематика прав человека и развития демократии. Значение этих ценностей и высоких стандартов, закрепленных в документах Организации Объединенных Наций, никем не оспаривается. Однако проблема состоит в том, заметил Президент Беларуси, что права человека и демократия все чаще используются некоторыми государствами как предлог для наказания неугодных стран и наций.

Беларусь и тогда, и сейчас не могла согласиться с попытками диктовать ей, как жить и с кем дружить. Глава государства вполне резонно заметил, что страна, положившая на алтарь победы над нацизмом во Второй мировой войне жизни трети своих граждан, в состоянии самостоятельно определять свою судьбу. По этой же причине белорусы не могут безучастно относиться к попыткам сломать складывающийся стабильный миропорядок, нарушить геополитическое равновесие в мире, вернуть время, когда государства делились на страны первого и второго сорта.

О делении народов и «клубе избранных»



«В последнее время предпринимаются усилия сколотить некий «клуб избранных», в который не попадает большинство государств мира. Ничего хорошего для реального поощрения демократии и прав человека эта высокомерная попытка деления народов на «учителей» и «учеников» не дает и не может дать», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил о необходимости уважительного отношения к своеобразию, сложившемуся укладу жизни и исторической судьбе каждой нации. Пока, с сожалением констатировал глава государства, в международных отношениях страны сталкиваются со все более частыми попытками сильных мира сего причесать всех под одну гребенку, отрицая любую национальную и региональную специфику, которая не укладывается в привычные рамки «западного образа жизни».

«Сомневаюсь, что подавляющая часть Объединенных Наций согласится с таким высокомерием. Беларусь неуклонно следует по пути демократического развития. Но делаем мы это и будем делать, опираясь на складывавшийся столетиями собственный уклад жизни и национальные духовные традиции. Именно поэтому нам удается сочетать развитие, демократию и стабильность. У нас не было и нет ни межконфессиональных, ни расовых конфликтов. Наши границы — это границы мира и сотрудничества. Мы открыты для дружбы и сотрудничества со всеми, кто с уважением относится к нашей стране и нашему народу», — резюмировал белорусский лидер.

То есть тогда Александр Лукашенко фактически предрек появление новых глобальных союзов — таких как ШОС и БРИКС. Сегодня они стоят на фундаменте справедливости и уважительного отношения к индивидуальности каждой нации.

О бряцании оружием и международных проблемах



Общаясь с журналистами на полях Генассамблеи ООН, Президент Беларуси не обошел и интервенцию НАТО в Югославию, которая унесла множество человеческих жизней и привела к развалу этого государства.

«Наряду с положительными предложениями Кофи Аннана (Генеральный секретарь ООН в 1997-2006 годах. — Прим. БЕЛТА) есть и много недостатков. Я об этом сказал. Я говорил о войнах, которые возникали на нашей планете или с молчаливого поощрения Организации Объединенных Наций, или при поддержке руководства Организации Объединенных Наций. Как результат, мы видели, что ситуация ухудшалась. Что, в Косово лучше стало? Нет! В Ираке, на Ближнем Востоке стало лучше после вмешательства НАТО? Нет! Вот это я и имел в виду прежде всего, когда говорил, что решение международных проблем и споров через бряцанье оружием, через рев истребителей и танков сегодня невозможно», — заявил Александр Лукашенко.





2005 ГОД. «МЫ ХОТИМ ОТ ПЛАНЕТЫ НЕМНОГОГО: МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ»

Заседание 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоялось в сентябре 2005 года, организаторы называли логичным продолжением «встречи тысячелетия». Перед своим выступлением Александр Лукашенко дал интервью «Радио ООН» и, оценивая работу Организации Объединенных Наций, как и обычно, обошелся без дипломатических реверансов.

Об эффективности ООН



«Мир очень изменился. К сожалению, не в лучшую сторону. Думаю, вряд ли кто-то оспорит это. Казалось бы, должно быть наоборот. Мы должны были бы стать более цивилизованными, мы должны были бы извлечь уроки из истории и так далее. Но, увы, этого не произошло, все больше и больше горячих точек. Да что там горячих точек — весь мир стал горячим, — заявил Президент. — Люди умирают миллионами — не десятками, не сотнями, миллионами — от болезней, от нищеты. Можно много примеров приводить, но, к сожалению, мир не стал более цивилизованным, не стал таким миром, где люди болеют друг за друга, переживают, поддерживают».

Но несмотря на все эти проблемы, в Организации Объеденных Наций все больше задумываются не о их решении, а о бюрократических реформах. Александр Лукашенко пояснил, что критикует ООН не ради критики. Эта организация, по его словам, должна быть сильной, действительно объединять нации, принимать решения, и этим решениям должны подчиняться все.

«Структура Организации Объединенных Наций вряд ли может быть подвергнута сомнению. По-моему, это нормальная, простая структура. Весь вопрос эффективности. Если Совет Безопасности решил, что нет войны в Ираке, значит, не должно быть этой войны. Если Совет Безопасности принял решение о ядерном разоружении той или иной страны, значит, оно должно быть, — заявил белорусский лидер. — СПИД задушил Африку, беднота давит Азию и Африку, другие государства. Вот на это надо реагировать. Я не думаю, что нам надо сегодня перекраивать структуру Организации Объединенных Наций. Но если эффективности от нее нет, то, конечно, может быть, такой огромный аппарат чиновничий и держать не надо. Но знаете, это все второстепенно, это копейки по сравнению с тем негативом и недостатками, которыми страдает наша организация, не принимая решения или принимая решения, которые не выполняются».

Речь белорусского Президента на саммите по традиции кардинально отличалась от заявлений политиков, которые с трибуны ООН произносили слова одобрения в адрес США — виновника войн в Ираке и Афганистане. Организация Объединенных Наций не должна использоваться отдельными государствами как инструмент политического давления, озвучил Александр Лукашенко позицию Беларуси.

Глава государства особо подчеркнул негативные последствия возникшей в мире однополярности и призвал к открытому диалогу. «Честный взгляд на сегодняшний мир — это то, для чего здесь, в Организации Объединенных Наций, собрались лидеры государств нашей планеты. Мы должны вместе разобраться в главном: верной ли дорогой ведем свои страны и человечество? Без этого нам не выйти из тупика», — заявил белорусский лидер.





О демократии и правах человека



Он отметил, что, возникнув на обломках холодной войны, независимая Беларусь стала наукоемким, высокотехнологичным государством с высокообразованным толерантным народом. «Мы, как и все, хотим от планеты немногого: мира и стабильности. Остальное мы создадим сами, своим трудом», — сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси нет конфликтов: вместе мирно живут разные нации и народности, каждая исповедует свою религию и уклад жизни. Белорусский народ не создает проблем соседям, не претендует ни на их территорию, ни на их выбор пути. Беларусь создала прочный и успешный союз с Россией. «Мы строим нашу страну своим умом, основываясь на своих традициях. Но мы видим: именно этот выбор белорусского народа нравится не всем. Не нравится тем, кто стремится управлять однополярным миром. Как управлять? Если нет конфликтов — создать их. Если нет предлогов для вмешательства — создать виртуальные», — подчеркнул Президент.

Для этого, по его мнению, найден очень удобный «флаг» — демократия и права человека. Причем не в подлинном значении власти народа и достоинства людей, а в трактовке американского руководства. «К сожалению, ООН позволяет использовать себя как инструмент такой политики. Неужели Организация за надуманными проблемами не видит настоящих бед и катастроф?» — задался вопросом глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что под предлогом борьбы с бен Ладеном был растерзан Афганистан. Тем не менее «главный террорист» планеты все еще оставался на свободе, а территории Афганистана и Ирака порождали международных террористов сотнями. Несмотря на ввод иностранных войск в Афганистан, производство наркотиков в этой стране возросло в десятки и даже в сотни раз.

Об однополярном мире и многообразии путей развития



«СПИД, другие болезни душат Африку и Азию. Бедность и нищета стали настоящим, а не виртуальным оружием массового уничтожения, причем расово избирательным. Торговля людьми стала процветающим бизнесом. Продажа в сексуальное рабство женщин и детей — обыденное явление, едва ли не норма жизни», — констатировал белорусский лидер.

По словам Президента, таков был краткий и неутешительный баланс перехода к однополярному устройству мира. Но разве для этого создавалась Организация Объединенных Наций?

«Может быть, ООН уже пора покончить с внутренними коррупционными скандалами, заняться на деле болью и бедами мира? Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, предельно ясен. Нельзя прятать по-страусиному голову в песок», — призвал Александр Лукашенко.

«ООН — это мы. Именно мы с вами должны взять судьбу планеты в свои руки, понять, что однополярный мир — это мир однолинейный. Более того — одномерный», — подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к участникам саммита.

Беларусь твердо убеждена: только многообразие путей к прогрессу может обеспечить стабильность в мире. «Свобода выбора пути развития — главное условие демократического устройства мира. Надеюсь, это поймут и сильные мира сего. Ведь в конечном итоге однополярный мир обернется против них. Если мы согласимся друг с другом в этом, главном, то мы воплотим принципы многополярности, многообразия, свободы выбора и в реальной жизни, и в документах ООН, которыми мы должны руководствоваться. Мы защитим мир от терроризма, а женщин и детей — от рабства», — считает белорусский лидер.

Именно тогда ООН станет организацией по-настоящему объединенных наций, добавил Александр Лукашенко. «В этом — суть реформы ООН, а не в арифметическом увеличении членов Совета Безопасности», — добавил Президент.

О борьбе с терроризмом



Свою готовность внести вклад в противодействие одной из главных угроз современности — терроризму — Беларусь подтвердила подписанием в Нью-Йорке Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма. Наша страна изначально поддержала разработку этого документа.

«Беларусь крайне озабочена распространением терроризма. Он является варварским посягательством на жизнь, мир и спокойствие на планете. И здесь необходимо действовать решительно», — заявил Александр Лукашенко на церемонии подписания конвенции.

Глава государства подчеркнул, что общее противостояние терроризму должно быть действительно глобальным, всесторонним и последовательным. При этом Президент обратил внимание на другую проблему: борьба против этого страшного явления не может служить прикрытием для достижения отдельными государствами своих корыстных целей. «Она ни в коем случае не должна использоваться в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — сказал он.

Подводя итоги участия в саммите, Александр Лукашенко признался журналистам, что от нынешней встречи в рамках Генеральной Ассамблеи ООН у него впечатления те же, что и от предыдущих: «Прогресса нет».

«Мы приехали с твердой решимостью высказать то, что мы думаем. Мы не можем приглаживать ситуацию. Потому что это — история. Пройдет время, и люди спросят со всех: какую позицию мы занимали? Где был наш голос?» — добавил Президент.

2015 ГОД. «ВОЙНЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИНСТРУМЕНТОМ ВЫЯСНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ»

В 2015 году в Нью-Йорке состоялся Саммит ООН по устойчивому развитию. Александр Лукашенко сразу же подчеркнул: устойчивое развитие любой страны невозможно без мира и безопасности. Президент отметил, что эту непреложную истину белорусский народ сполна познал на своей судьбе, ведь в минувшем веке Беларусь стала местом самых кровопролитных сражений двух мировых войн.

«Поэтому мы придаем особое значение предотвращению военных конфликтов и угрозы жизни людей. Потеряв в войне с фашизмом треть населения, Беларусь возродилась из пепла и свято бережет мир и согласие в обществе, стремится обеспечить благополучие народа и стабильное развитие государства. За годы суверенного существования наша страна с честью выполнила те цели тысячелетия, которые связаны с ликвидацией голода и нищеты, достижением стопроцентной грамотности населения, равенства мужчин и женщин, социально-политической стабильности, c недопущением дискриминации по национальным, религиозным признакам. У нас нет материнской смертности, детская смертность — самая низкая в мире. Именно это и есть демократия, а не то, что пытаются насадить нам наши западные учителя», — заявил белорусский лидер.

О балансе сил и стабильности в мире

К сожалению, констатировал глава государства, этого нельзя сказать о планете в целом. Мир пришел к саммиту разобщенным, разделенным как никогда за последние три десятилетия. Планету сотрясают многочисленные вооруженные конфликты, террористические акты. Печально, по словам Президента, и то, что рост глобальных угроз не находит адекватного ответа.

«Нам до сих пор не удалось восстановить тот баланс сил, который был утерян с распадом Советского Союза. Нет баланса сил — нет мира и нет стабильности. Это системный кризис. В любой системе сила, если она является единственной, действует бесконтрольно, стремится только к своему процветанию и решению проблем за счет других. Политика гегемонизма, национального эгоизма приводит к широкому использованию давления, санкций, ограничений и военным акциям. Как результат — мы теряем доверие друг к другу», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Он заявил, что пример открытого политического хамства, лжи и преступлений против человечности на поверхности, и предложил вспомнить недавние факты. Так, под предлогом наличия ядерного оружия в Ираке известные государства решили демократизировать Ирак.

«И где это ядерное оружие? Где демократия в Ираке? Зачем убили Президента Ирака? Где вообще та страна и какое будущее иракского народа? На территории этого государства стало людям жить лучше? Нет, — отметил Президент. — Вы, виновные, скажете, что ошиблись, надо бы остановиться. Но опять же нет, пошли дальше. Начали с Туниса и закончили Ливией. Сценарий тот же. Распяли Президента Каддафи, уничтожив государство. В Ливии стало лучше? Нет. И где эта Ливия вообще как целостное государство? Господа, может быть, хватит? Нет. Рванули в Сирию. Спрашивается: зачем? Зачем вы убиваете людей? Зачем свергаете действующего Президента? Чем он вам не угодил? Более того, бойней в этой стране вы стираете первые следы нашей с вами цивилизации. Скажите мировому сообществу, чего вы хотите и к чему вы стремитесь. Как раз под случай с этой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН».





Об украинском кризисе



И проблемы были не только в далекой Африке или на Востоке. Европу в те годы потряс украинский кризис. Александр Лукашенко предупредил: если не остановить кровопролитие, братоубийственную бойню, допустить эскалацию этого конфликта — жарко будет всему цивилизованному миру. «Простите меня, сделаем еще один шаг к глобальному конфликту, а возможно, к новой мировой войне, уже в центре цивилизованного и продвинутого мира. Неужели, вступив в новое тысячелетие, мы так и не поняли, как хрупок мир и человеческая цивилизация?» — спросил белорусский лидер.

Президент пояснил, что перечислил все эти события, чтобы сильных мира сего подвести к одной мысли: «Сегодня нет той силы, которая бы вас остановила. Но ведь главы государств, совершающих кощунства, все верующие, даже многие публично молятся. Но Господь же видит все. И он справедлив. А если разозлится и накажет виновных? Вас, ваши народы, которые пострадают безвинно за ваши авантюры. Думаю, надо остановиться. Надо помочь людям бедных стран одеться, вылечиться, получить образование. Накормите голодных, спасите от гибели детей, и вам воздастся».

По словам главы государства, восстановление баланса — это долгий путь к многополярному миру и страны приблизятся к этой цели, если будут действовать, а не пассивно выжидать.

О кризисе ответственности



«Необходимо на деле признать, что мы все разные и что каждый народ, каждая страна имеет право на выбор своего пути развития. Именно в нашем многообразии — залог общего прогресса и успеха каждого. Такой подход позволит восстановить доверие в нашей международной жизни. Но для этого необходимо встречаться и вести диалог, договариваться, находить возможность конструктивного взаимодействия. А договорившись, действовать. История учит тому, что любое государство, претендующее на единоличное лидерство без оглядки на интересы других, в конечном итоге обречено само на провал и гибель. Всякое преимущество за счет кого-то недолговечно и ущербно», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент привел народную мудрость: счастье на чужой беде не построишь. По его словам, современный мир испытывает кризис ответственности, потому что эгоистические интересы и сиюминутные выгоды главенствуют при принятии многих решений. То есть действия ряда государств на международной арене часто не учитывают конкретную реальность и особенности других стран и обществ.

«Уверен, будь по-другому — не было бы сотен тысяч людских жертв в Ираке, Ливии, Сирии и других странах, откуда хлынули потоки беженцев, спасающихся от войны. Не допустили бы появления Исламского государства. Не было бы вспышек терроризма в Европе и гражданской войны в Украине. Список этих «не было бы» можно продолжать долго. И важно сегодня об этом говорить, потому что в этих государствах, эти народы не поймут нас, когда мы будем говорить и говорим сегодня о развитии, потому что миллионам и миллиардам людей сегодня в мире не до развития — им бы с утра до вечера дожить», — заявил белорусский лидер.

Но чтобы решить проблемы тех лет, как и сегодня, миру нужны ответственные политики, способные действовать глобально, стратегически, готовые принимать решения в интересах всего мирового сообщества, идти на компромисс ради общего блага. Где они?

О кризисе международных структур



Выступая на саммите, Александр Лукашенко затронул и кризис международных структур. По его словам, в последнее время их роль сводится к тому, чтобы быть местом споров между государствами, а зачастую и средством давления на отдельные страны, которые чем-то не угодили сильным мира сего.

И это замечание было резонным. Посмотрите на огромное количество резолюций, принимаемых в ООН. Но разве голосование по ним влияет на разрешение конфликтов? Разве оно служит консолидации мирового сообщества? Разве эти резолюции улучшают жизнь народов?

«Давайте честно скажем: «Не улучшают!». Проголосовали и разделились на наших и ваших. В итоге еще больше недоверия и разобщенности. Глубоко убежден, что ООН не должна использоваться для демонстрации чьей-то силы. Это ослабляет организацию, разрушает доверие к ней, противоречит самой ее природе и предназначению, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Неудивительно, что традиционные международные структуры играют недостаточную роль как в предотвращении, так и в урегулировании конфликтов. Надо положить конец этой порочной практике. ООН должна быть форумом сотрудничества, а не конфронтации государств. Только взаимопонимание и ответственность, осознание многообразия мирового сообщества, восстановление доверия помогут всем нам объединиться, обеспечить мир и безопасность. Найти эффективные ответы на глобальные вызовы и угрозы».

О новых геополитических реалиях



Принципиальным было и выступление Президента Беларуси на общей дискуссии 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Александр Лукашенко рассказал, что на Саммите по устойчивому развитию была утверждена амбициозная повестка работы ООН на ближайшие 15 лет. В итоговом документе описали пять стратегических направлений: люди, планета, процветание, мир и партнерство. Они родились не на пустом месте, а стали логичным продолжением усилий по реализации Целей развития тысячелетия. Тем не менее, по словам главы белорусского государства, эти усилия вызывают противоречивые чувства.

«Да, есть определенные сдвиги в уменьшении глобального уровня нищеты, повышении защищенности и укреплении здоровья матерей и детей, расширении доступа к образованию. Но, говоря о достижениях, мы вынуждены признать, что качественного прорыва в жизни человеческой цивилизации так и не произошло. Более того, мы видим, как современный мир захлестывают все новые вызовы и обостряются старые проблемы. Причем они касаются не одной сферы, а всех важнейших направлений жизнедеятельности человечества», — сказал Президент.

Во-первых, мир столкнулся с совершенно новыми геополитическими реалиями и военными конфликтами. Наблюдается беспрецедентная напряженность в международных отношениях, все отчетливее проявляются угрозы, на которые пока нет ответа. Так, концентрируясь на спорах по второстепенным вопросам, мировое сообщество упускает из вида появление агрессивных террористических глобальных группировок.

«Вся система международной безопасности переживает серьезный кризис. Потеря взаимного доверия между глобальными игроками, отсутствие готовности к компромиссам, возврат к элементам блокового противостояния, по сути, поставили мир на грань новой войны. Не прекращаются попытки навязать определенную модель развития другим государствам. К чему это приводит? В результате внешнего вмешательства, экспорта цветных революций и искусственной смены режимов стабильные прежде страны погрузились в хаос и анархию. Это все прикрывается демократией. Вместо обещанной демократии и процветания люди в этих странах переживают ужасные страдания и вынуждены спасаться бегством. Толпы мигрантов штурмуют сегодня Европу. И это тоже стало острой международной проблемой. Сегодня мы все в большей степени зависим друг от друга. Действия одного государства напрямую затрагивают интересы многих других. Неуязвимых стран больше не существует», — заявил Александр Лукашенко.

По его мнению, необходимо честно признать: сейчас нет эффективной системы сдержек и противовесов. Державы, претендующие на мировое лидерство, к сожалению, не могут избежать соблазна задействовать силу и экономический шантаж для обеспечения своих собственных интересов. Мир опасно близко подошел к фактическому отказу от закрепленных в Уставе ООН принципов международного права.

«Поэтому глубоко убежден, что в организации крайне необходима новая широкая дискуссия о принципах будущего сосуществования государств и народов. Об этом я уже говорил, но хочу еще раз подчеркнуть: организация не должна превращаться в место для взаимных обвинений и конфронтации государств. Диалогу нет альтернативы! Нам не уйти от коллективного решения проблем. Конечно, можно вновь понастроить новых стен, разделительных линий, но от этого проблемы никуда не исчезнут», — обратил внимание белорусский лидер.





О глобальных экономических вызовах



Во-вторых, серьезную опасность для мировой стабильности представляют глобальные экономические угрозы. Валютные войны, санкции, передел сырьевых рынков, недобросовестная конкуренция и другие негативные явления обостряют мировой кризис, а попытки со стороны ряда ведущих государств решать свои проблемы за счет других стран также являются основой для конфронтации и разобщенности.

«Выход из этого тупика видится один — всестороннее взаимодействие экономик разных стран, поиск оптимальных путей устойчивого развития для всего мирового сообщества, а не отдельных стран. И очень важна при этом поддержка бедных и беднейших государств, — убежден Президент. — Только общими усилиями мы сможем вывести новую формулу всеобщего взаимовыгодного сотрудничества. Белорусская сторона предлагает, чтобы его основой стала идея интеграции интеграций как наиболее актуальная тенденция современного мира. Посмотрите, сколько новых интеграционных объединений появилось за последние годы. И сегодня мы ведем речь о перспективах взаимодействия Европейского и Евразийского экономического союзов, масштабном проекте Великого шелкового пути, создании Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантической зоны свободной торговли и десятков других».

Беларусь считала, что если странам удастся избежать ненужного и опасного противоборства интеграционных моделей, добиться их совместимости, взаимодополняемости, то в идеале они способны создать всемирную интеграционную структуру, которая бы охватывала всю планету, прочно соединяла различные регионы и целые континенты. В такой парадигме могли бы мирно сосуществовать различные нации и государства, объединенные общей целью прогресса и процветания.

Согласитесь, с позиций сегодняшнего дня такой формат взаимодействия пока кажется утопией. И глядя на то, что сегодня происходит в мире, об этом приходится только мечтать. Но почему мировым лидерам хотя бы на мгновение не отбросить в сторону сиюминутные односторонние выгоды и попробовать осознать ответственность перед будущим? Вместо этого, как мы видим, политики предпочитают набивать карманы на падающих котировках и выманивании средств на борьбу с эфемерными вызовами.





О расколе между культурами



В-третьих, заявил на заседании Александр Лукашенко, тревогу вызывают проблемы в социальной, гуманитарной и экологической сферах. Он напомнил, что в последнее время под звучные призывы к максимальной свободе в ряде стран подвергаются испытанию на прочность основополагающие устои человеческого общества: семья, мораль, нравственность.

«Безответственные социальные идеи могут привести к новому расколу между различными культурами, породить жесткое религиозное неприятие, межнациональные конфликты. Задумываются ли о последствиях своих слов и действий «социальные новаторы»? Такие же эгоистичные подходы характерны и по отношению к окружающей среде. Уже много лет международное сообщество не может найти ответа на вызовы изменения климата. Многие предпочитают перекладывать ответственность на других, на последующие поколения. Задумываясь над подобными проблемами, нельзя не прийти к одной мысли. Похоже, что глубинный источник этих кризисов и угроз один: искусственный культ индивидуальных прав и свобод человека в ущерб общественным интересам. Прикрываясь лозунгом прав человека, оправдываются свержение правительств, разрушение государств и войны за ресурсы. Насаждаются методы хаоса и анархии. Культивируются хищническое отношение к природе и стремление к наживе. Это приводит к деградации сознания людей, когда чьи-то извращенные прихоти возводятся в норму», — подчеркнул Президент Беларуси.

Такие подходы, обратил он внимание, дают зеленый свет разложению общества, разрушению моральных устоев и нравственных ценностей человечества. Фактически исчезает граница между добром и злом.





О международном праве и «законе джунглей»



«Беларусь не претендует на знание готовых рецептов того, как решить эти проблемы. Но мы искренне верим, что ответ лежит в плоскости тех идей, которые были предложены миру основателями ООН 70 лет назад. В первую очередь речь должна идти о безусловном осуждении насилия. Войны не должны быть инструментом выяснения отношений между государствами», — убежден белорусский лидер.

Александр Лукашенко привел цитату Эйнштейна: «Мир нельзя удержать силой, мира можно добиться только через понимание». И с этой фразой трудно поспорить.

«Только через самоограничения можно обеспечить благо и защиту для всех: и сильных, и слабых. Это и есть суть международного права, которое является единственной альтернативой «закону джунглей», — сказал глава государства.





О призраке большого конфликта



На протяжении последних десятилетий в Беларуси целенаправленно строили суверенное государство с социально ориентированной экономикой. Президент заявил, что анархии, беспределу и насилию никогда не будет места на белорусской земле — ни под какими лозунгами, в том числе демократии.

«Мы достаточно сильны и уверены в себе, чтобы не допустить их прихода к нам извне! Стабильная Беларусь по-прежнему будет оставаться донором региональной и международной безопасности. Мы намерены строить ровные, взаимовыгодные и уважительные отношения со всеми странами мира. Для нас представляет особую ценность добрососедство и взаимопомощь. Поэтому мы стремимся сегодня к мирному урегулированию кризиса в братской Украине и в других горячих точках планеты. Беларусь продолжит активную работу по противодействию общим глобальным проблемам, прежде всего в рамках международных организаций», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Тогда, осмысливая национальный опыт развития, Президент Беларуси отметил, что только союз сильных, ответственных и эффективных государств, объединенных системой международного права, способен адекватно противостоять современным глобальным вызовам и угрозам. В то же время, по словам главы государства, нельзя избавиться от ощущения, что в мире маячит призрак очередного большого конфликта, если не войны.

«Нам нельзя допускать, чтобы этот зловещий призрак стал явью! Вот мы собрались сегодня, вчера обсуждали очень важную проблему, Программу наметили развития Организации Объединенных Наций, но я уже говорил: для очень многих, для миллионов жителей нашей планеты это звучит — устойчивое развитие — кощунственно, потому что они умирают каждый день, умирают дети, умирают старики. И нам бы сегодня собраться и принять только одно решение — покончить с войнами и конфликтами, хотя бы с теми, которые сегодня разгорелись и бушуют на нашей планете», — призвал белорусский лидер.

Актуальны ли эти слова Александра Лукашенко спустя десятилетие? К сожалению, да. Как говорится, комментарии здесь излишни. Но хочется верить, что политики, да и обычные люди все-таки найдут в себе силы и здравый смысл сделать все, чтобы изменить мир к лучшему.