С 1 июля 2025 года стоимость земли в Беларуси подросла на 40-80% — произошла переоценка, которую делают каждые пять лет. В настоящее время стоимость варьируется от 13 копеек за квадратный метр в отдаленных деревнях до Br145 в таких населенных пунктах, как Ждановичи и Боровляны. Об этом во время круглого стола в журнале «Экономика Беларуси» рассказал начальник главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Сергей Костров.

«За полугодие в стране проведено 612 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, 98 — на право аренды и 8 — с условиями на право проектирования. Новые собственники приобрели 83,36 га за Br21,67 млн», — сообщил Сергей Костров.

В Брестской области проданы 84 участка общей площадью 11,85 га за Br1,776 млн (в среднем по Br21 тыс. за участок, примерно Br1,5 тыс. за сотку). В Минской — 305 участков общей площадью 43,35 га за Br13,6 млн (в среднем по Br44,6 тыс. за участок, или Br3,1 тыс. за сотку).

В жилой усадебной застройке Минска минимальная кадастровая стоимость квадратного метра — Br10 на окраинах, максимальная — Br680 в центре города.

«Все зависит от наличия инфраструктуры, коммуникаций и других факторов, которые повышают уровень жизни людей, — уточнил Сергей Костров — Проложили коммуникации, провели оптоволокно — плюс к цене».

Средняя кадастровая стоимость сотки в Бресте — Br5 тыс., в Гродно — Br4 тыс., в Гомеле — более Br3 тыс., в Могилеве — Br2,7 тыс., в Витебске — Br2,3 тыс.

