По сложившейся в районе традиции на территории сельсоветов проходят встречи с молодыми специалистами. В Узовской школе в общении с новыми перспективными кадрами приняли участие председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, председатели Узовского сельисполкома и отраслевого профсоюза.

Анастасия Матвеева – учитель начальных классов, Анастасия Козлова – учитель английского языка. Обе родились и выросли в Буда-Кошелевском районе, получив дипломы, вернулись на малую родину. Во время разговора за чашкой чая молодые специалисты поделились впечатлениями о первом рабочем месте, рассказали о своих успехах и неудачах. Для участников мероприятия также была организована экскурсия в музейную комнату школы. Диалог с молодыми специалистами состоялся в Потаповском и Кошелевском сельсоветах.

Татьяна Титоренко

Фото из архива участников