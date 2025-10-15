Встреча с Алесей Соколовской, которая в текущем году начала свою трудовую деятельность в Бервеновском ФАПе, прошла в Чеботовичском центре народного творчества. В ходе диалога председатель Чеботовичского сельисполкома, сельского Совета депутатов Илона Веко рассказала о сельсовете, познакомила с руководителями организаций, находящихся на его территории. Экскурсию для молодого специалиста провели работники центра народного творчества. За чашкой чая Алеся Витальевна рассказала о себе, успехах и неудачах на своем первом рабочем месте. Опытные руководители в свою очередь поделались советами успешной деятельности.