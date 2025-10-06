Пакет документов о сотрудничестве подписан между Беларусью и Оманом. В присутствии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Хайсама бен Тарека Аль Саида состоялась церемония обмена текстами подписанных международных договоров и иных официальных документов, передает корреспондент БЕЛТА.
Подписаны дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Беларусью и Оманом, межправительственные соглашения о взаимной отмене виз и о международных автомобильных перевозках, а также меморандум о сотрудничестве в отношении строительства целлюлозно-картонного комбината в Беларуси.
Между верховными судами двух стран заключен меморандум о взаимопонимании, между РНПЦ онкологии и медрадиологии им. Н.Н.Александрова и Национальным онкологическим центром Омана при Университете Султана Кабуса — меморандум о взаимопонимании в области обмена научным, медицинским и исследовательским опытом, между профильными министерствами обоих государств — меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства, животноводства, рыболовства и продовольствия.