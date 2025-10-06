Пакет документов о сотрудничестве подписан между Беларусью и Оманом. В присутствии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Хайсама бен Тарека Аль Саида состоялась церемония обмена текстами подписанных международных договоров и иных официальных документов, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписаны дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Беларусью и Оманом, межправительственные соглашения о взаимной отмене виз и о международных автомобильных перевозках, а также меморандум о сотрудничестве в отношении строительства целлюлозно-картонного комбината в Беларуси.