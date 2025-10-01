Почетный гражданин района, поэт, учитель принимал поздравления с Днем пожилых людей от председателя РОО «Патриоты Беларуси» Евгения Агажельского, директора гимназии Екатерины Ковалевой, учащихся. Руководитель партии отметил, что Борис Яковлевич является примером для молодого поколения, и пожелав ему крепкого здоровья, творческих успехов, вручил подарок.

Несмотря на почтенный возраст, Борис Адашкевич – частый гость в учреждениях образования. Он с удовольствием общается с учениками, рассказывая о себе и читая свои произведения, отвечает на их вопросы.

Евгений Коновалов

Фото автора