Ингредиенты:
— пельмени — 600 г.;
— сливки 20% — 100 мл.;
— сливочное масло — 20 г.;
— сыр твердый — 100 г.;
— грибы по желанию;
— лук — по вкусу;
— соль, перец — по вкусу.
Приготовления:
1. На сливочном масле обжариваем пельмени до золотистости со всех сторон, накрываем крышкой. Перекладываем в форму для запекания.
2. Тут же обжариваем лук, следом закидываем грибы. Солим и перчим. Добавляем сливки, немного сыра, для вкуса.
3. Накрываем соусом пельмени, посыпаем сыром и отправляем в духовку на 10 минут, до золотистой корочки.