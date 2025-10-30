Ингредиенты:

— пельмени — 600 г.;

— сливки 20% — 100 мл.;

— сливочное масло — 20 г.;

— сыр твердый — 100 г.;

— грибы по желанию;

— лук — по вкусу;

— соль, перец — по вкусу.

Приготовления:

1. На сливочном масле обжариваем пельмени до золотистости со всех сторон, накрываем крышкой. Перекладываем в форму для запекания.

2. Тут же обжариваем лук, следом закидываем грибы. Солим и перчим. Добавляем сливки, немного сыра, для вкуса.

3. Накрываем соусом пельмени, посыпаем сыром и отправляем в духовку на 10 минут, до золотистой корочки.