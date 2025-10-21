Хотя масштабы крайней нищеты за последние 12 месяцев сократились до 1,9 млн человек, за этот же период около 500 тыс. поляков оказались в ситуации относительной бедности.

При этом 975 тысяч человек, живущих в нищете, слишком «богаты», чтобы получать социальную помощь от государства, информирует польский портал Wiadomosci. Данные подготовлены Польским комитетом Европейской сети по борьбе с бедностью (EAPN Polska) по итогам 2024 года. Это ежегодный документ, отражающий изменение масштабов бедности в Польше.

Меньше крайней бедности, но есть другая проблема

Усугубилась проблема маргинализации (вытеснения человека или группы на обочину общественной жизни) некоторых крайне бедных поляков. Из-за редкой корректировки критериев получения социальной помощи, которая проводится раз в 3 года, почти миллион поляков теперь считаются одновременно крайне бедными и слишком «богатыми», чтобы соответствовать государственным требованиям к доходу для получения поддержки. Если в 2022 году ниже уровня прожиточного минимума жили 1,7 млн ​​человек, то в 2023 году этот показатель составил уже 2,5 млн.

Прожиточный минимум для разных семей

Данные о прожиточном минимуме ежегодно публикуются Государственным институтом труда и социальных вопросов. Точные цифры зависят от типа домохозяйства. Например, для домохозяйства, состоящего из одного работающего человека, он составляет 949,89 злотых в месяц, для домохозяйства, состоящего из одного пенсионера, — 902,39 злотых в месяц. В то же время для семьи из пяти человек, состоящей из двух родителей, ребенка в возрасте от 4 до 6 лет и двух детей в возрасте от 13 до 15 лет, прожиточный минимум 848,81 злотых на человека в месяц.

Если человек тратит меньше прожиточного минимума, его жизнь находится под угрозой. Денег не хватает на все: на жилье, еду, самую дешевую одежду и обувь, даже на лекарства. Такой человек живет в крайней нищете.

Рост крайней бедности в 2023 году стал результатом двух взаимосвязанных факторов: значительного уровня инфляции (среднегодовое значение составило 11,4%) и отсутствия индексации социальных пособий.

Пособия на детей и индексация пенсий недостаточны

Увеличение размера детского пособия с 500 до 800 злотых привело к сокращению числа детей, живущих в крайней нищете, с 521 тысяч до 364 тысяч. Количество семей, живущих в крайней нищете и имеющих не менее трех детей, также сократилось почти вдвое. Крайне бедных стало меньше, но число бедных увеличилось настолько, что общее число крайне бедных и нищих поляков увеличилось с 4,6 млн до 5 млн.

Авторы исследования отмечают, что среди пожилых людей (старше 65 лет) уровень крайней бедности остался прежним, а уровень относительной бедности вырос с 11% (830 тыс. человек) до 12,7% (981 тыс. человек). Индексация пенсий и увеличение пособий оказались недостаточными для соответствия росту средних расходов в обществе.

В наиболее сложной ситуации оказались домохозяйства, где живут люди с ограниченными возможностями. Уровень относительной бедности среди них достиг 16,8%, что значительно выше домохозяйств без людей с ограниченными возможностями (12,5%).

1prof.by