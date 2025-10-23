Поддавшись на манипуляции мошенников, пенсионерка из Гомельского района передала курьеру все свои сбережения — более Br110 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

В милицию обратилась 62-летняя жительница Гомельского района, сообщив, что стала жертвой мошенников. Правоохранители установили, что неизвестные позвонили женщине под видом работников фирмы по установке домофонов. У пенсионерки выманили личные данные и код из SMS, пришедшей на ее телефон. После этого на протяжении нескольких недель с ней периодически связывались якобы представители органов внутренних дел. Женщину убедили, что она стала фигурантом уголовного дела. Жертва обмана призналась, что у нее есть банковские вклады. Тогда мошенники уговорили ее снять деньги и «задекларировать» их. К пенсионерке приехал 18-летний курьер, гражданин соседней страны, которому пострадавшая передала более Br110 тыс.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Курьеру мошенников грозит до 12 лет лишения свободы.

Милиция напоминает, что сотрудники правоохранительных органов, служащие банковские и работники других учреждений не звонят гражданам через мессенджеры. Если незнакомцы по телефону просят совершить какие-то манипуляции с деньгами, следует немедленно прекратить разговор и сообщить об этом в милицию.