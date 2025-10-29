Сегодня, примерно в 6.35, 30-летний водитель автомобиля «Ивеко», двигаясь по автодороге М-5 «Минск — Гомель», со стороны г. Гомеля в направлении г. Минска, вблизи д. Наспа совершил наезд на 65-летнего пешехода, который шел по проезжей части, при этом не был обозначен световозвращающими элементами.

От полученных травм пешеход скончался.

Госавтоинспекция напоминает!

В темное время суток пешеход, двигаясь по загородным автодорогам обязан быть обозначен световозвращающими элементами или жилетом повышенной видимости.

Кроме этого, двигаться по проезжей части запрещено.

Если Вы заметили, что по дороге движется пешеход, не проявляйте равнодушия, позвоните в 102, тем самым вы спасете жизнь человеку.

Сожский Форпост