Восемь пострадавших госпитализированы, в том числе один подросток. Трое граждан уехали на попутном автотранспорте до прибытия скорой медпомощи. Еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации. Их направили на амбулаторное наблюдение.

По предварительной информации, пострадавшие доставлены бригадами скорой медицинской помощи в Светлогорскую ЦРБ. До прибытия скорых в больнице развернули дополнительные хирургические и травматологические операционные, подготовили все необходимые средства.

У восьми госпитализированных пациентов диагностированы открытые переломы, вывихи, травмы, ЧМТ. Медики проводят все необходимые процедуры. Для оказания оперативной помощи дополнительно направлены специалисты из Гомеля.

Гомельщина официально