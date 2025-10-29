Аналитик БИСИ Никита Татищев рассказал корреспонденту БЕЛТА о том, почему важен цифровой суверенитет.

«Мы видим нарастание гибридного противостояния. Информационные технологии — ключевая особенность, которая отличает гибридную войну от обычной. В этой связи обладание цифровым суверенитетом является критически важным элементом архитектуры безопасности для любой страны», — сказал Никита Татищев.

По его словам, в рамках цифровой безопасности сейчас наибольшее значение приобретают элементы искусственного интеллекта. «Здесь целесообразно говорить не только о кибербезопасности как таковой, но и о борьбе за умы. Потому что западные решения на базе ИИ, предназначенные для широкого круга пользователей, обладают элементами внутренней цензуры. Они не дают объективные ответы на чувствительные политические вопросы, делают это весьма односторонне. А поскольку элемент доверия к таким системам у людей высокий, чтобы не проиграть битву за умы, за политическое поле, необходимо обладать такими объектами на суверенной основе», — подчеркнул аналитик.

Не менее важными являются функции объединения людей в социальные сети. «Цензуру на зарубежных интернет-площадках мы видим постоянно. И это является базовой проблемой, с которой и наша страна сталкивалась неоднократно», — отметил Никита Татищев.

Что же нужно для цифрового суверенитета? «Во-первых, требуются законодательные шаги. Необходимо создать соответствующую правовую базу как в области информационной безопасности, так и в сфере развития информационной системы. Во-вторых — технологический компонент. Наиболее, пожалуй, сложный, поскольку он требует передовых инженерных компетенций. И здесь сотрудничество Беларуси со странами Глобального Юга на различных площадках в рамках двустороннего сотрудничества и те успехи, которых достигла белорусская дипломатия, являются ключевыми. Также этот компонент связан непосредственно с программным обеспечением», — подчеркнул аналитик БИСИ.

Он также указал на то, что без национального цифрового суверенитета не может существовать региональный.