За сутки очередь легкового транспорта на въезд в Литву и Польшу выросла почти в три раза, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

По состоянию на 10.00 въезда в польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест») ожидают 130 легковушек и 9 автобусов. За прошедшие сутки польские контролирующие службы оформили 43% авто от нормы.

Перед литовскими погранпереходами «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») за 24 часа скопилось 150 легковых автомобилей. Сотрудники данных погранпереходов приняли на свою территорию 46% легкового транспорта от нормы.

Въезда в ЕС во всех направлениях ожидают 5,6 тыс. фур. Наиболее загруженный маршрут в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска «Кукурыки» («Козловичи»), очередь здесь составляет 3455 фур. Меньше всего грузовиков проследовало на сопредельную территорию через литовский погранпереход «Мядининкай» («Каменный Лог»), его контролирующие службы оформили лишь 10% транспорта от нормы.

Перед пунктом пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») фиксируется 710 фур, его сотрудники за сутки выполнили норму пропуска на 24%. Более 650 большегрузов ожидают въезда в Латвию перед погранпереходом «Патерниеки» («Григоровщина»). По данному маршруту в ЕС проследовало 38% транспорта.