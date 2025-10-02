В преддверии одного из самых добрых и важных профессиональных праздников – Дня учителя на педагогическом НЕсовете собрались руководство района, представители отдела образования райисполкома, педагоги, школьники и родители.

Республиканский проект «Учительское слово» проходит в эти дни по всей стране под эгидой партии «Белая Русь». Его цель – вспомнить историю и традиции белорусских школ, отдать дань памяти тем, кто стоял у истоков развития образования и поблагодарить тех, кто и сегодня в непростое время сеет разумное, доброе, вечное. Неслучайно «Учительское слово» связывает два знаменательных события – День народного единства и День учителя. Ведь педагоги в Беларуси – патриоты своей страны, активные и деятельные, своим личным примером демонстрирующие любовь к родине, традициям, историко-культурному наследию белорусского народа. А их слово – правдивое, веское, значимое в жизни каждого ребенка. Оно поддержит, направит и научит.

На педагогическом НЕсовете не только звучали слова признательности и благодарности за труд в адрес педагогов, но и обсудили актуальные вопросы, касающиеся проведения учебного и воспитательного процесса, важной роли в нем и учителей, и школьников, и родителей.

Примечательно, что в мероприятии приняли участие ветераны педагогического труда района – Николай Ларионович Чепиков, Александр Леонович Бондарь, Борис Яковлевич Адашкевич. Воспитавшие не одно поколение учеников, передав им все свои знания, мудрость и опыт, они и сегодня открыты для общения с молодым поколением. Уважаемые учителя поделились с нынешними педагогами, молодыми специалистами, гимназистами своим видением профессии учителя и произнесли напутственные слова в их адрес.

К участникам встречи обратился председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль. Глава района поздравил учителей, ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником и отметил, что это прекрасный повод выразить благодарность всем тем, кто своим примером учит быть добрым, справедливым, отзывчивым. «На вас лежит особая ответственность и роль в идеологическом воспитании молодежи, помните, в ваших руках – будущее страны», – отметил Валентин Антонович, обращаясь к педагогам. И привел слова Президента Александра Григорьевича Лукашенко: «Учитель был и остается опорой государства». Председатель райисполкома пожелал педагогам крепкого здоровья, счастья, благополучия, талантливых и увлеченных учеников.

К поздравлениям присоединился заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай.

Валентин Ундруль и Артем Гришай вручили заслуженные награды. Благодарственными письмами районного отделения партии «Белая Русь» за многолетний и добросовестный труд в отрасли образования, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, активную гражданскую позицию, создание положительного имиджа партии «Белая Русь» и в связи с празднованием Дня учителя отмечены: председатель районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Елена Парфененко, директор Уваровичской школы Александр Концевенко, педагог Бушевской школы Наталья Болдуева, учитель Уваровичской школы Клара Климова, ветераны педагогического труда Николай Чепиков, Александр Бондарь, Борис Адашкевич.

Благодарственные письма райисполкома за активное участие в общественно-политической жизни Буда-Кошелевского района вручены учителю СШ №1 г. Буда-Кошелево Станиславу Сильченко, а также членам команды района, занявшей 3 место в областном интеллектуальном турнире «Единство! Истина! Будущее!»: председателю Уваровичского сельисполкома, сельского Совета депутатов Виталию Пантелеенко, заведующему детским садом №1 г. Буда-Кошелево Татьяне Бодруновой, специалисту отдела образования райисполкома г. Буда-Кошелево Оксане Чечко, учителю СШ №1 г. Буда-Кошелево Станиславу Сильченко.

Участники встречи сошлись во мнении, что именно учителя, делясь своими знаниями и опытом, открывают перед детьми двери в мир возможностей. Это не просто работа – это миссия. Педагоги обладают уникальной способностью вдохновлять: не только объясняют правила грамматики или математические формулы, но и помогают детям верить в себя, развивать таланты и стремиться к подвигам. Они всегда находят силы и вдохновение идти вперед, так видят в своих учениках будущее.

Талантливые школьники и педагоги порадовали присутствующих своими яркими музыкальными номерами.

Наталья Логунова

Фото автора