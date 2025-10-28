Участие в заседании совместной коллегии главного управления ЖКХ облисполкома и ЖКХ Гомельской области принимают губернатор Иван Крупко и помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович. Основной вопрос – итоги работы отрасли за девять месяцев текущего года и планы на ближайшее время.

37 организаций жилищно-коммунального хозяйства региона объединяет 16 тысяч человек. За январь-август 2025 года выручка от реализации продукции выросла в сравнении к прошлому году, темп роста – более 113%. Выполнено задание по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции.

«Тема ЖКХ традиционно остается на первом месте среди обращений жителей области. Ваша задача – закрыть вопросы населения по основным направлениям: подаче тепла, воды, обслуживанию жилфонда, вывозу мусора, а также за счет расширения дополнительных услуг. Необходимо максимально напрячься, чтобы до конца года обеспечить все доведенные на уровне республики показатели», – отметил глава региона.

