Состоялось подведение итогов областного этапа конкурса «Молодежь за чистоту городов и сел — 2025», направленного на привлечение молодежи к участию в мероприятиях по благоустройству и сохранению окружающей среды.

Всего на конкурс было принято 42 работы в различных номинациях:

«Лучший волонтерский отряд (лагерь) среди учащейся молодежи» – 24 работы;

«Лучший волонтерский отряд (лагерь) среди студенческой молодежи» – 4 работы;

«Лучший волонтерский отряд (лагерь) среди работающей молодежи» – 5 работ;

«Лучшая ландшафтная композиция» – 5 работ;

«Инновационные формы и методы работы при организации экологической деятельности» – 4 работы.

Конкурс проводился с целью вовлечения молодых людей в деятельность по благоустройству памятников воинской славы, мест массовых захоронений, территорий населенных пунктов, парков, объектов культурно-исторического и духовного наследия, водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов.

Победителями конкурса стали:

«Лучший волонтерский отряд (лагерь) среди учащейся молодежи»:

1 место – волонтерский отряд «Бьющиеся сердца». ГУО «Радушская средняя школа Жлобинского района»;

2 место – волонтерский отряд «Янтарь». УО «Гомельский государственный автомеханический колледж»;

3 место – волонтерский отряд «Сердца настежь». УО «Гомельский государственный колледж кулинарии».

«Лучший волонтерский отряд (лагерь) среди студенческой молодежи»:

1 место – волонтерский отряд «Империя добра». Первичная организация с правами РК ОО «БРСМ» УО «Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины»;

2 место – волонтерский отряд «Большие Сердца». Первичная организация с правами РК ОО «БРСМ» УО «Гомельский государственный медицинский университет»;

3 место – волонтерский отряд «Доброе Сердце». Первичная организация с правами РК ОО «БРСМ» УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина».

«Лучший волонтерский отряд (лагерь) среди работающей молодежи»:

1 место – волонтерский отряд «Седьмое небо», ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»;

2 место – волонтерский отряд «Искры победы», ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»;

3 место – волонтерский отряд «РаЗаМ», УП по оказанию услуг «Металлургсоцсервис».

«Лучшая ландшафтная композиция»:

1 место – волонтерский отряд «Империя добра». Первичная организация с правами РК ОО «БРСМ» УО «Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины»;

2 место – волонтерский отряд «Седьмое небо», ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»;

3 место – волонтерский отряд «Открытые сердца». ГУО «Средняя школа №75 г.Гомеля».

«Инновационные формы и методы работы при организации экологической деятельности»:

1 место – волонтерский отряд «Подсолнухи», ГУО «Средняя школа №7 г. Гомеля»;

2 место – волонтерский отряд «Открытые сердца». ГУО «Средняя школа №75 г. Гомеля».

«Мы гордимся тем, что молодежь проявляет такую активность в вопросах сохранения окружающей среды. Конкурс показал, что у нас много талантливых и неравнодушных молодых людей, которые готовы вносить свой вклад в благоустройство наших городов и сел», поделилась главный специалист ОК ОО «БРСМ» Инна Конопляник.