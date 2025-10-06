Состоялось подведение итогов областного этапа конкурса «Молодежь за чистоту городов и сел — 2025», направленного на привлечение молодежи к участию в мероприятиях по благоустройству и сохранению окружающей среды.
Всего на конкурс было принято 42 работы в различных номинациях:
- «Лучший волонтерский отряд (лагерь) среди учащейся молодежи» – 24 работы;
- «Лучший волонтерский отряд (лагерь) среди студенческой молодежи» – 4 работы;
- «Лучший волонтерский отряд (лагерь) среди работающей молодежи» – 5 работ;
- «Лучшая ландшафтная композиция» – 5 работ;
- «Инновационные формы и методы работы при организации экологической деятельности» – 4 работы.
Конкурс проводился с целью вовлечения молодых людей в деятельность по благоустройству памятников воинской славы, мест массовых захоронений, территорий населенных пунктов, парков, объектов культурно-исторического и духовного наследия, водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов.
Победителями конкурса стали:
- «Лучший волонтерский отряд (лагерь) среди учащейся молодежи»:
1 место – волонтерский отряд «Бьющиеся сердца». ГУО «Радушская средняя школа Жлобинского района»;
2 место – волонтерский отряд «Янтарь». УО «Гомельский государственный автомеханический колледж»;
3 место – волонтерский отряд «Сердца настежь». УО «Гомельский государственный колледж кулинарии».
- «Лучший волонтерский отряд (лагерь) среди студенческой молодежи»:
1 место – волонтерский отряд «Империя добра». Первичная организация с правами РК ОО «БРСМ» УО «Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины»;
2 место – волонтерский отряд «Большие Сердца». Первичная организация с правами РК ОО «БРСМ» УО «Гомельский государственный медицинский университет»;
3 место – волонтерский отряд «Доброе Сердце». Первичная организация с правами РК ОО «БРСМ» УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина».
- «Лучший волонтерский отряд (лагерь) среди работающей молодежи»:
1 место – волонтерский отряд «Седьмое небо», ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»;
2 место – волонтерский отряд «Искры победы», ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»;
3 место – волонтерский отряд «РаЗаМ», УП по оказанию услуг «Металлургсоцсервис».
- «Лучшая ландшафтная композиция»:
1 место – волонтерский отряд «Империя добра». Первичная организация с правами РК ОО «БРСМ» УО «Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины»;
2 место – волонтерский отряд «Седьмое небо», ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»;
3 место – волонтерский отряд «Открытые сердца». ГУО «Средняя школа №75 г.Гомеля».
- «Инновационные формы и методы работы при организации экологической деятельности»:
1 место – волонтерский отряд «Подсолнухи», ГУО «Средняя школа №7 г. Гомеля»;
2 место – волонтерский отряд «Открытые сердца». ГУО «Средняя школа №75 г. Гомеля».
«Мы гордимся тем, что молодежь проявляет такую активность в вопросах сохранения окружающей среды. Конкурс показал, что у нас много талантливых и неравнодушных молодых людей, которые готовы вносить свой вклад в благоустройство наших городов и сел», поделилась главный специалист ОК ОО «БРСМ» Инна Конопляник.