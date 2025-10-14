Октябрь – уж Покров у калитки,

Туман по утрам над рекой.

И в девичий плющ маргаритки

Вплетаются чей-то рукой.

И спросишь: “Ну разве бывает,

Чтоб столько и сразу чудес?!”

Листвой пожелтевшей слетает,

Кружась, позолота с небес.

И в этом приятном томленьи

Природе, как будто под стать,

Развеются жизни сомненья,

Чтоб снова счастливыми стать…

Сегодня тепло и приятно,

В цветах хризантем огород.

И осень старушкой опрятной

За пряжу возьмется вот-вот.

Озимые всходят, мы рады,

Что есть урожаю задел.

И это крестьянское “Надо”

И я вдруг в себе разглядел.

Капусту крошу и соленья,

Готовлю осенний запас,

Чтоб в зимнюю пору забвенья

Об осени вспомнить не раз.

Владимир ЗЕЗЮЛИН