Октябрь – уж Покров у калитки,
Туман по утрам над рекой.
И в девичий плющ маргаритки
Вплетаются чей-то рукой.
И спросишь: “Ну разве бывает,
Чтоб столько и сразу чудес?!”
Листвой пожелтевшей слетает,
Кружась, позолота с небес.
И в этом приятном томленьи
Природе, как будто под стать,
Развеются жизни сомненья,
Чтоб снова счастливыми стать…
Сегодня тепло и приятно,
В цветах хризантем огород.
И осень старушкой опрятной
За пряжу возьмется вот-вот.
Озимые всходят, мы рады,
Что есть урожаю задел.
И это крестьянское “Надо”
И я вдруг в себе разглядел.
Капусту крошу и соленья,
Готовлю осенний запас,
Чтоб в зимнюю пору забвенья
Об осени вспомнить не раз.
Владимир ЗЕЗЮЛИН