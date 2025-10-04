Педагог была классным руководителем 9-го, а затем и 10-го «А» класса Александрийской средней школы Шкловского района, где учился белорусский лидер.

«Поздравляю вас с наступающими профессиональным праздником не только от всей Гомельской области и себя лично, но и от очень важного человека — вашего ученика, Президента Беларуси. Хорошие учителя не забываются, о них мы помним всегда. Хочу пожелать вам и вашей семье здоровья, спокойствия, улыбок, мудрости, всего самого наилучшего!» — обратился к Ольге Ивановне Руслан Пархамович.

Он также отметил, что, помимо родителей, самым близким человеком для ребенка становится учитель. Он стремится вложить в ученика то, что присуще настоящему человеку и хорошему специалисту. Эта профессия была, есть и будет. Никакие новые технологии не заменят педагога.

Гомельщина официально