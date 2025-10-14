В диалоге Беларуси с Польшей и странами Балтии удается постепенно выходить на понимание взаимных интересов, понимание налаживается. Об этом председатель КГБ Беларуси Иван Тертель заявил журналистам по итогам совещания у главы государства, где обсуждались глобальная обстановка в мире и отношения с США, передает корреспондент БЕЛТА.

«Конечно же, отношения с нашими соседями (обсуждались. — Прим. БЕЛТА). Это Польша традиционно, это Прибалтика. Наверное, не будет большой тайной сказать, что у нас есть каналы общения с нашими партнерами. Этот диалог ведется. И в том числе по линии спецслужб. Я бы сказал, что понимание между нами потихоньку налаживается. Мы обсуждаем острые вопросы и где-то выходим на понимание взаимных интересов», — заявил глава КГБ.

«Наш взаимный интерес — это стабильная ситуация в регионе, работающая экономика, занятость людей. Это спокойная жизнь наших граждан с перспективой на будущее, отсутствие конфликтных ситуаций, разрядка в целом той напряженности, которая есть и о которой мы все практически слышим», — сказал Иван Тертель.

Он подчеркнул, что позиция Президента Беларуси остается прежней — соседей не выбирают. «Мы всегда с уважением относились к своим соседям, какими бы они ни были, мы никогда не вмешивались в какие-то дела наших соседей. Всегда были настроены на то, чтобы находить консенсус. Позиция главы государства остается той же», — отметил председатель КГБ.