Утро сонно, и небо затянуто мглой,
ветерок начинает с листвой обниматься.
Первый день октября, календарь отрывной,
в скоротечности дней нам бы не потеряться.
Распогодится, солнце к полудню блеснет,
и поднимется градус тепла и задора.
И в осенней поре кто-то снова найдет
то, что ищет давно для потухшего взора.
И глаза заблестят, и рука задрожит,
хризантем принимая в подарок охапку.
Пред величием осени сердце велит
бить челом красоте, сняв, как водится, шапку.
Я из тех, кто за осень молитву прочтет,
за рассветы её и туманы над полем.
Если осень к тебе в этот раз не придет,
значит, ты не здоров, ты практически болен.
Красотою её нужно души лечить
и дождем умывать наши хмурые будни,
чтобы духом воспрявшим вновь по небу плыть,
возвращаясь счастливым домой пополудни.
Владимир ЗЕЗЮЛИН