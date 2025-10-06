Утро сонно, и небо затянуто мглой,

ветерок начинает с листвой обниматься.

Первый день октября, календарь отрывной,

в скоротечности дней нам бы не потеряться.

Распогодится, солнце к полудню блеснет,

и поднимется градус тепла и задора.

И в осенней поре кто-то снова найдет

то, что ищет давно для потухшего взора.

И глаза заблестят, и рука задрожит,

хризантем принимая в подарок охапку.

Пред величием осени сердце велит

бить челом красоте, сняв, как водится, шапку.

Я из тех, кто за осень молитву прочтет,

за рассветы её и туманы над полем.

Если осень к тебе в этот раз не придет,

значит, ты не здоров, ты практически болен.

Красотою её нужно души лечить

и дождем умывать наши хмурые будни,

чтобы духом воспрявшим вновь по небу плыть,

возвращаясь счастливым домой пополудни.

Владимир ЗЕЗЮЛИН