Уважаемые работники автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, дорогие ветераны, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!



Ваша профессия особая, со своими традициями и укладом и по праву среди других занимает одно из почетных мест. Нередко вам приходится работать в сложных условиях, и помогают вам в этом верность выбранному делу, надежность и взаимовыручка.

Слова благодарности выражаем людям, которые в любое время года изо дня в день осуществляют автоперевозки, обеспечивают бесперебойную работу дорожных служб, содержат, ремонтируют и строят мосты и дороги, качество которых напрямую влияет на комфорт и уровень жизни тысяч граждан. Спасибо за ваш нелегкий, требующий высокой самоотдачи, мастерства и ответственности труд, который всегда был и будет востребован в нашей стране.

Всем труженикам автомобильной и дорожной отраслей района желаем успешной и безаварийной работы, надежной техники, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и оптимизма. Доброго вам пути и удачи во всех начинаниях!