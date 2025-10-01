Уважаемые жители старшего поколения, от всей души поздравляем вас с праздником мудрости, добра и уважения!

Этот октябрьский день – прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности отцам и матерям, бабушкам и дедушкам, ветеранам войны и труда, людям серебряного и золотого возраста за многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие района.

Вы являетесь опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вы – живая связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт важны в сегодняшних условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших поколений.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Желаем вам крепкого здоровья и активного долголетия, уюта, добра и душевной теплоты. Пусть жизненные силы не покидают вас и всегда будут поддержка и забота родных и близких. С праздником и всего вам хорошего!