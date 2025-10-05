Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогического труда, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!



Ваш благородный труд является фундаментом будущего нашей страны и требует огромного внимания и душевного тепла. Благодаря вашей самоотдаче, терпению и мудрости сотни детей развиваются, получают знания и формируют свою гражданскую позицию.

Жизнь всегда предъявляет к работникам образования самые высокие требования. И вы с честью выполняете свою благородную миссию, являясь для детей источником знаний, культуры, гуманистических ценностей и во многом – духовной опорой. Ваш профессионализм и любовь к избранному делу помогают подрастающему поколению стать достойными гражданами страны.

Уважаемые учителя, спасибо вам за неравнодушие и сердечность, готовность помочь и поддержать, за ежедневный творческий поиск. Желаем вам ярких профессиональных успехов, вдохновения, здоровья, оптимизма и добра, талантливых и благодарных учеников.