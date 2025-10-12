Культура — это душа народа, его историческая память и основа духовного развития общества. Она формирует мировоззрение, укрепляет национальную идентичность, задает высокие эстетические и моральные ориентиры, учит понимать и ценить прекрасное.

Этот праздник объединяет тысячи увлеченных, творческих и инициативных специалистов: сотрудников библиотек и музеев, работников клубных учреждений, педагогов детских школ искусств и колледжей, деятелей театра, кино, писателей, музыкантов и художников. Вы обеспечиваете сохранение и приумножение культурно-исторического наследия нации, утверждаете истинные нравственные и гуманистические идеалы, содействуете воспитанию общества в духе патриотизма и подлинной гражданственности.

Благодаря вашей многогранной деятельности Республика Беларусь стала известной в мире как прекрасная страна, где рождаются и развиваются необычные самобытные таланты, где народная культура и духовность зарождались с самых древних времен, формируя свой неповторимый образ в мировой культурной сокровищнице», — говорится в поздравлении.

Наталья Кочанова пожелала всем крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма и творческих успехов.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь