«Труд педагога — высокая миссия, формирующая интеллектуальный потенциал нашего общества. Именно учитель находится в авангарде образовательного процесса, обеспечивая качественное обучение наших детей и способствуя всестороннему развитию их как личностей. Вы прививаете не только фундаментальные знания и навыки, но и воспитываете моральные ориентиры — доброту, честность и порядочность, желание помогать ближнему.

Неустанное стремление учеников к личным победам и непосредственному участию в жизни государства — лучшее свидетельство значимости вашей титанической работы, глубокой верности призванию, душевной щедрости и самоотдачи», — говорится в поздравлении.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь