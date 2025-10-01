С 1 октября в ЕРИП вступают в силу обновленные правила возврата платежей для физических лиц.

Теперь пользователи смогут получать возвращенные деньги не только на счет, с которого был произведен платеж, но и на другой банковский счет по их выбору.

Исключение — платежи в бюджет

Однако данное нововведение не распространяется на платежи, направленные в бюджет. Возвраты таких средств по-прежнему будут осуществляться только на тот счет, с которого была проведена оплата.

Как получить возврат?

Для инициации возврата достаточно сообщить оператору по расчетам номер операции в системе ЕРИП или реквизиты счета, на который необходимо вернуть деньги.

Обновленный механизм будет работать через взаимозачет обязательств между оператором по расчетам и производителем услуг, что сделает процесс более удобным и быстрым для пользователей.

mlyn.by