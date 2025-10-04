О преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних – в беседе с заместителем прокурора района Викторией Стрижневой. О преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних – в беседе с заместителем прокурора района Викторией Стрижневой.

– Виктория Анатольевна, вопрос непростой, но, безусловно, требующий внимания, обсуждения и профилактической работы.

– В этом вопросе две составляющих: с одной стороны, когда несовершеннолетние действительно становятся жертвами сексуального насилия, а с другой – их образ жизни, добровольное вступление в половые отношения в возрасте до 16 лет и связанные с ними вопросы полового воспитания.

Как показывает практика, среди обвиняемых по данной категории дел нередко проходят лица, на момент совершения преступления имеющие непогашенную или неснятую судимость либо ранее привлекались к уголовной ответственности. Есть среди них и те, кто на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Также несовершеннолетние подвергаются сексуальному насилию в семье.

И в том, что данные преступления фиксируются и раскрываются, в первую очередь, обусловлено активизацией деятельности органов, направленных на их выявление. Сегодня у правоохранителей появляется все больше технических и оперативных возможностей для того, чтобы выявлять этот вид насилия, в том числе по следам, оставленным в сети Интернет.

– Есть ли подобные преступления в нашем районе, можете привести примеры?

– К сожалению, такие факты имеют место быть. Так, житель одного из сельских населенных пунктов района, встретив на улице одиннадцатилетнюю девочку, умышленно обнажил и продемонстрировал ей свой половой орган. Тем самым оказал развращающее воздействие, направленное на возбуждение у нее интереса к сексуальным аспектам жизни и половому влечению. К счастью, ребенок не умолчал о случившемся и рассказал родителям. Мужчина признан виновным в совершении развратных действий, совершенных лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо малолетней, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166, 167 и 168 УК Республики Беларусь, и на основании ч. 2 ст. 169 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Второй эпизод не поддается разумению и полон цинизма. Мужчина неоднократно, не менее десяти раз, совершил действия сексуального характера в отношении своей пятилетней внучки, воспользовавшись ее малолетним возрастом и невозможностью оказывать сопротивление. Суд признал его виновным в совершении иных действий сексуального характера и на основании ч.3 ст. 167 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Что поражает: он попытался обжаловать приговор, но суд оставил его без изменений.

Обжаловать приговор пытался и житель Калинковичского района, но также безуспешно. В 2024 году по совокупности преступлений мужчине окончательно было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штраф в размере 1150 руб. На протяжении ряда лет мужчина совершал половые сношения со своими несовершеннолетними племянницами вопреки их воле, нарушив их нормальное нравственное и физическое развитие и половую неприкосновенность. К сожалению, потерпевшие решили рассказать о случившемся только спустя годы. Помимо приговора суд удовлетворил и их исковые требования о материальном возмещении морального вреда. Но вряд ли они соизмеримы с тем непоправимым вредом, который нанес им их «родственник».

– На что должно быть направлено межведомственное взаимодействие в профилактике данного вида преступлений?

– В первую очередь на нравственное воспитание учащихся, чтобы исключить у них раннее начало половой жизни. Во-вторых, на формирование навыков безо-пасного поведения несовершеннолетних как в реальной жизни при общении со взрослыми, так и в сети Интернет: именно там дети становятся жертвами манипуляций, заканчивающихся совершением насилия. Приведу недавний пример: по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 343 Уголовного кодекса, возбуждено уголовное дело по факту изготовления и распространения несовершеннолетней порнографических материалов. В ходе следствия установлено, что неизвестный в ходе завязавшейся переписки с несовершеннолетней, с целью удовлетворения своей половой страсти, прислал ей свое фото. В том числе и благодаря бдительности родителей преступление удалось раскрыть. Поэтому работа с родителями является также важным направлением в профилактической работе: они должны не только выявлять факты насилия, но и ни в коем случае не замалчивать их.

Профилактика непосредственного проявления педофилии как в общественном пространстве, так и внутри семьи, проведение мероприятий в учреждениях образования, совершенствование работы социально-педагогической и психолого-педагогических служб, анкетирование несовершеннолетних из уязвимых категорий – все эти меры также должны способствовать предупреждению подобных преступлений.

Наталья ЛОГУНОВА