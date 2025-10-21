«Быть отцом – значит каждый день своим примером учить детей честности, доброте, трудолюбию и любви к Родине. Отцовская забота, поддержка, умение защитить и направить – это та надежная опора, на которой держится семья».

Именно от отцов дети учатся стойкости и уверенности, ответственности за свои поступки, говорится в поздравлении:

«В стремительном ритме жизни так важно находить время для общения с детьми, делиться опытом, быть рядом, когда особенно нужна поддержка и совет. Дорогие папы и дедушки! Примите искреннюю благодарность за ваше внимание, заботу и любовь, за воспитание достойных сыновей и дочерей».

Гомельщина официально