Жители поселка Красное Знамя Буда-Кошелевского района рассказали, что в августе в их многоквартирном доме начался капитальный ремонт. Однако работы проводятся медленно. Обратившиеся беспокоятся, что дом не будет готов до холодов.

На приеме граждан присутствовали проектировщики, подрядчики по объекту, представители коммунальных служб. Глава региона поставил ответственным четкий срок – капитальный ремонт должен быть завершен до конца октября:

«Необходимо расписать порядок работ на ближайший месяц. Работы проводить ежедневно без сбоев и задержек».

Заявители также обратили внимание на необходимость утепления фасада. Вопрос изучат дополнительно после обследования.

Гомельщина официально