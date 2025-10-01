Андрей Александрович из Буда-Кошелева поделился, что горячая вода в его доме не прогревается до нужной температуры. Обращался в местные органы власти, однако ситуация не изменилась. Иван Крупко ответил, что вопрос останется на его личном контроле до его полного разрешения.

Светлана Евгеньевна из Лельчицкого района работала уборщицей в хозяйстве, однако из-за недопонимания с руководством вынуждена была уволиться. Теперь не может трудоустроиться. В ближайшее время обратившийся предложат несколько вакансий, отметил губернатор.

Кроме того, дозвонившиеся обращались с просьбами решить семейные споры, коммунальные вопросы, обеспечить медицинское обслуживание.

Гомельщина официально