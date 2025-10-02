В первую очередь, глава района поинтересовался, соблюдается ли температурный режим в учреждении. Также он ознакомился с материально-технической базой больницы, санитарно-бытовыми условиями, кадровым составом и потребностью в специалистах. На встрече с трудовым коллективом обсудили широкий спектр вопросов, касающийся благоустройства подведомственных территорий и личных домовладений, качества дорог и их ремонта, освещения улиц, ремонта водопроводных сетей. Жители горпоселка также поднимали вопросы благоустройства стадиона и строительства современной спортивной площадки.

На все вопросы, прозвучавшие в ходе встречи, даны разъяснения. Ряд из них взят главой района на личный контроль.

Наталья Логунова

Фото автора