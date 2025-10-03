В Узе проживают около 1100 человек, среди них немало молодых людей (примерно 30 процентов от численности). В деревне есть детские площадки, а современных спортивных с качественными тренажерами – нет. По словам председателя Узовского сельского исполнительного комитета, сельского Совета депутатов Елены Былицкой, сейчас в социальных сетях проводится обсуждение с участием жителей населенного пункта, какие тренажеры и в каком количестве должны находиться на спортплощадке, на кого они будут рассчитаны. Также предлагается на добровольной основе поучаствовать в софинансировании приобретения инвентаря.

Сергей Халдай отметил важность подобных инициатив. Он подчеркнул, что сегодня дети и молодые люди практически все свободное время проводят в гаджетах. Наличие спортивной площадки станет хорошей альтернативой подобному времяпрепровождению, а занятия на тренажерах на свежем воздухе положительно скажутся на их здоровье.

Евгений Коновалов

Фото автора