О роли семейных ценностей в обществе, мерах государственной поддержки для их сохранения рассказала главный специалист районного Совета депутатов Вероника Ацаева. Для белорусов неприемлемы продвигаемые Западной Европой «ценности». У нас отец является главой семейства, а мать отвечает за духовное развитие. Эта модель является основой стабильности общества и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к культурным традициям. Учитывая нарастающие веяния извне, тема защиты семейных ценностей отражена в Концепции национальной безопасности.

Актуальность данной темы подчеркнул Сергей Халдай. Он отметил, что в Беларуси на государственном уровне делается все возможное для того, чтобы сохранить семьи в традиционном их понимании.

– Сегодня в стране реализуется комплекс мер для поддержки семей, воспитывающих детей. Особый акцент делается на многодетные семьи. Созданы условия для возможности участия обоих родителей в воспитании детей, – отметил председатель районного Совета депутатов.

Также Сергей Анатольевич подчеркнул важность профессии учителя в теме воспитания и обучения подрастающего поколения, привития учащимся патриотизма, любви к своей Родине, уважения к ее символике, готовности отстаивать ее интересы.

В ходе встречи Сергей Халдай также акцентировал внимание на акции «Дай лесу новае жыцце», которая уже стартовала в районе и продолжится по 31 октября, и предстоящем республиканском субботнике. Он пройдет 25 октября. Глава депутатского корпуса подчеркнул значимость проведения подобных мероприятий и пригласил присутствующих принять в них активное участие.

После встречи с трудовым коллективом председатель районного Совета депутатов ознакомился с экспозицией «Наши земляки – воины-интернационалисты» и с материально-техническим обеспечением школы и детского сада.

Евгений Коновалов

Фото автора