Обратиться за осуществлением административной процедуры в уполномоченный орган можно поручить другому лицу – представителю.





Представители заинтересованного лица осуществляют свои полномочия на основании акта законодательства, либо акта уполномоченного на то госоргана, либо доверенности, оформленной в порядке, установленном гражданским законодательством.

Полномочия представителя подлежат документальному подтверждению. Таковыми являются: для родителей, усыновителей – паспорт, свидетельство о рождении ребенка или свидетельство об усыновлении (удочерении); для опекунов, попечителей – удостоверение на право представления интересов подопечного, порядок выдачи которого определяется законодательством Республики Беларусь; для уполномоченных представителей – доверенность, либо удостоверенная нотариально, либо приравненная к нотариально удостоверенным доверенностям, либо удостоверенная организацией, в которой гражданин-доверитель работает, или учится, или находится на лечении, либо удостоверенная организацией, осуществляющей эксплуатацию жилфонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, по месту жительства гражданина-доверителя.

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:

— доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками таких учреждений, их заместителями по медчасти, старшими или дежурными врачами;

— доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, в которых нет нотариальных контор, нотариальных бюро и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работающих в этих частях, соединениях, учреждениях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений или учреждений;

— доверенности лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы на определенный срок, пожизненного лишения свободы, или местах содержания под стражей, граждан, находящихся в ЛТП, удостоверенные начальниками соответствующих учреждений, исполняющих наказание, лечебно-трудовых профилакториев или руководителями администраций мест содержания под стражей;

— доверенности граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, или проживающих в учреждениях социального обслуживания, осуществляющих стационарное соцобслуживание, удостоверенные главврачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих учреждений здравоохранения, а также начальниками госпиталей, руководителями (их заместителями) учреждений соц-обслуживания, органов по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения этих учреждений соцобслуживания.

Срок действия доверенности не может превышать 3 лет. Если он не указан, доверенность сохраняет силу в течение одного года со дня вступления в силу. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Если за осуществлением административной процедуры обращается иностранный гражданин на основании доверенности, выданной в иностранном государстве, форма и срок ее действия определяются по праву страны, где она выдана. Однако доверенность не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям права Республики Беларусь.