По ее словам, премьер Польши Дональд Туск согласился отложить открытие польских пограничных переходов с Беларусью. Ругинене отметила, что решение было принято после вчерашних консультаций лидеров двух стран.

«В ходе телефонного разговора премьер Польши Дональд Туск сообщил, что откладывает решение по контрольно-пропускным пунктам. Мы продолжаем координировать свои действия», — сказала она.

Накануне кабмин Литвы принял решение полностью закрыть автотранспортную границу с Беларусью на месяц. До этого, 28 октября, премьер Польши со своей стороны заявил, что польские власти готовы в ноябре открыть два КПП на границе с Беларусью — в Бобровниках и Кузнице. Известно, что погранпереход «Кузница» был закрыт в ноябре 2021 года, а пункт пропуска «Бобровники» — в феврале 2023 года.

belta.by